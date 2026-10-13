Lutte contre la pêche INN : priorité à la levée du "carton jaune" d’ici fin 2026

À l’approche de la sixième inspection de la Commission européenne, le Vietnam intensifie ses efforts pour lever le "carton jaune" sanctionnant la pêche INN d’ici à fin 2026, tout en renforçant la gestion durable des ressources halieutiques et la traçabilité des produits aquatiques.

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Photo : VNA/CVN

En prévision de la sixième inspection de la Commission européenne (CE), le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a souligné que la levée de l’avertissement de "carton jaune" devait être considérée comme une tâche politique particulièrement importante d’ici à la fin de 2026. Il a appelé les ministères, les organismes et les localités concernés à agir avec détermination et de manière coordonnée, en associant ces efforts au développement durable du secteur de la pêche.

S’exprimant le 13 octobre lors de la 36e réunion du Comité national de pilotage de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et du développement durable du secteur de la pêche, le vice-Premier ministre a appelé à respecter cinq impératifs : éviter toute nouvelle arrestation de navires de pêche vietnamiens par des autorités étrangères ; empêcher les navires ne remplissant pas les conditions requises d’exercer leurs activités ; traiter sans retard toutes les infractions aux règles de surveillance des navires (VMS) ; garantir la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche ; et assurer la concordance entre les données déclarées, les dossiers et la réalité. Les rapports doivent être précis, fiables et fondés sur des données cohérentes.

Pour atteindre ces objectifs, le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de piloter et de coordonner les actions, ainsi que de mettre en place un point de contact permanent chargé d’échanger avec la CE et de répondre à ses demandes. Le ministère de la Défense doit renforcer les patrouilles dans les zones maritimes sensibles afin d’empêcher les navires vietnamiens de pêcher illégalement dans les eaux étrangères, tandis que le ministère de la Sécurité publique doit poursuivre les enquêtes et traiter sévèrement les fraudes et les infractions selon la loi…

Les présidents des Comités populaires des 22 provinces et villes côtières concernées doivent assumer personnellement l’entière responsabilité des résultats de la lutte contre la pêche INN sur leur territoire.

Le vice-Premier ministre a également insisté sur la nécessité d’associer cette lutte au développement durable du secteur, notamment par l’amélioration des infrastructures portuaires, le développement de l’aquaculture et l’application des sciences et technologies. Ces efforts doivent contribuer à atteindre l’objectif de plus de 12 milliards de dollars d’exportations de produits aquatiques en 2026.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport présenté lors de la réunion par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la lutte contre la pêche INN évolue progressivement d’une gestion essentiellement administrative vers une gouvernance fondée sur les données, la gestion des risques et la responsabilisation des acteurs.

Au 30 septembre, les 80.003 navires de pêche d’une longueur de 6 mètres ou plus étaient tous immatriculés et enregistrés dans la base de données nationale sur la pêche. Par ailleurs, 27.238 des 27.520 navires d’une longueur de 15 mètres ou plus étaient équipés de dispositifs de surveillance des navires par satellite (VMS). Le Vietnam a également pleinement mis en œuvre 31 des 38 recommandations formulées par la CE à l’issue de sa cinquième inspection, avec des résultats vérifiables. Cinq autres recommandations sont en cours de finalisation, tandis que deux font encore l’objet d’échanges avec la CE.

VNA/CVN