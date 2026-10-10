Le Vietnam et le Timor-Leste explorent de nouvelles pistes de coopération agricole

L’ambassadeur du Vietnam au Timor-Leste, Phạm Bình Đàm, et le ministre timorais Marcos da Cruz ont discuté des perspectives de coopération agricole et halieutique lors d’une rencontre à Dili, le 8 octobre.

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Photo : Ambassade du Vietnam au Timor-Leste/CVN

L’ambassadeur du Vietnam au Timor-Leste, Phạm Bình Đàm, a eu le 8 octobre à Dili une séance de travail avec Marcos da Cruz, ministre timorais de l’Agriculture, de l’Élevage, des Pêches et des Forêts, des perspectives de coopération dans l’agriculture et la pêche, ainsi que des préparatifs de la première réunion du Comité mixte Vietnam - Timor-Leste.

Le Timor-Leste souhaite s’inspirer de l’expérience vietnamienne pour renforcer ses capacités de production et assurer sa sécurité alimentaire.

Dans le domaine agricole, les deux parties ont identifié le riz et le café comme des secteurs prometteurs pour leur coopération, notamment dans l’échange de semences, les techniques de culture, les équipements et la formation.

Dans le secteur de la pêche et de l’économie maritime, elles ont évoqué une coopération dans l’aquaculture, la pêche, la construction navale, la transformation des produits de la mer, le développement des infrastructures de pêche et la formation du personnel.

Concernant la première réunion du Comité mixte Vietnam - Timor-Leste, qui sera coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, les deux parties ont souligné la nécessité de définir rapidement les domaines prioritaires, les programmes, les projets et les accords de coopération.

VNA/CVN