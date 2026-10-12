Associer les produits OCOP à l'agrotourisme pour accroître la valeur des produits agricoles

Le développement de l'agrotourisme ne peut se limiter à la mise en valeur des paysages ou à la vente de produits agricoles. Il repose sur la structuration de chaînes de valeur reliant production, transformation, commercialisation et tourisme.

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Photo : VNA/CVN

La promotion commerciale, la transformation numérique et la valorisation des produits OCOP à travers la culture locale constituent autant de leviers pour accroître leur valeur ajoutée, élargir les débouchés et dynamiser l’économie rurale.

Selon Phuong Dinh Anh, chef adjoint du Bureau central de coordination du Programme national cible, après plus de huit ans de mise en œuvre, le programme "À chaque commune, son produit" (One Commune, One Product – OCOP) a obtenu des résultats notables et contribué à la restructuration de l’économie rurale. En septembre 2026, le Vietnam comptait plus de 21.000 produits OCOP classés trois étoiles ou plus, portés par plus de 10.000 acteurs. Le pays avait également développé plus de 600 modèles de tourisme rural, dont près de 400 sites officiellement reconnus.

Toutefois, les liens entre produits OCOP et tourisme restent insuffisamment exploités. Dans de nombreuses destinations, les produits sont simplement exposés et vendus comme des marchandises ordinaires. À l’inverse, certains sites touristiques manquent de produits locaux, tandis que des producteurs ne disposent pas encore des infrastructures nécessaires pour accueillir les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

Phuong Dinh Anh a estimé qu’il faudrait encourager les touristes à se rendre directement sur les lieux de production. Les producteurs de thé, de café, de sauce de poisson et les coopératives agricoles peuvent accueillir des visiteurs, leur faire découvrir certaines étapes de production, déguster leurs produits et explorer les traditions qui y sont liées. Ils doivent pour cela aménager des espaces d’accueil, garantir l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments, présenter les procédés de fabrication, valoriser l’histoire de leurs produits et améliorer leurs compétences en matière d’accueil et de vente.

Dans la province de Thai Nguyên, le tourisme communautaire et agricole autour de la culture du thé se développe notamment à Tân Cuong, La Bang et Tuc Tranh. La coopérative de thé Hao Dat, située à Tan Cuong, propose un produit classé OCOP cinq étoiles et deux autres classés respectivement trois et quatre étoiles. Elle a investi plusieurs milliards de dongs dans un espace culturel consacré au thé, où les visiteurs peuvent déguster cette boisson, découvrir les plantations et s’initier aux différentes étapes de sa culture, de sa récolte et de sa transformation.

Selon sa directrice, Dào Thanh Hao, ces activités permettent aux visiteurs de mieux connaître le métier de producteur de thé et le terroir de Tan Cuong, tout en contribuant à la promotion et à la commercialisation des produits de la coopérative.

La transformation numérique constitue un autre levier majeur. La numérisation des informations sur l’origine des matières premières, les procédés de fabrication et les normes de qualité, notamment au moyen de codes QR, permet de renforcer la transparence et la traçabilité. Dans la commercialisation, la transformation numérique ne doit pas se limiter à la présence sur les réseaux sociaux ou les plateformes de commerce électronique. Elle doit permettre aux produits d’atteindre les acheteurs, de générer des commandes réelles et de développer des débouchés stables.

Selon Hoàng Hoa Quan, représentant de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le développement du tourisme rural nécessite une coordination étroite entre les secteurs de l’économie, des transports et de la culture, ainsi que des politiques de soutien adaptées aux acteurs locaux. Le passage d’une logique de simple commercialisation des produits agricoles à une offre axée sur les expériences culturelles permettra de lever les obstacles, de créer des chaînes de valeur durables et d’améliorer les conditions de vie des populations rurales.

VNA/CVN