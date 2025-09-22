Luong Cuong à New York pour la Semaine de haut niveau de l’AG de l'ONU

Le président Luong Cuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang les accompagnant sont arrivés le 21 septembre (heure locale) à l’aéroport international J.F. Kennedy, New York, pour participer au débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale (AG) des Nations unies ainsi qu’à diverses activités bilatérales aux États-Unis.

Il s’agit du premier déplacement du président Luong Cuong pour participer à une activité étrangère multilatérale lors du plus grand forum mondial, dans un contexte marqué par le 80e anniversaire de la fondation de l’ONU. La visite coïncide également avec le 2e anniversaire de l’établissement du Partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis et le 30e anniversaire de la normalisation des relations bilatérales.

Depuis près d’un demi-siècle, la coopération entre le Vietnam et l’ONU s’est approfondie et diversifiée, l’organisation ayant toujours accompagné le pays dans sa reconstruction d’après-guerre, son processus de sortie de l’embargo et son intégration internationale. De son côté, le Vietnam s’est affirmé comme un membre actif et responsable, contribuant par des idées, des ressources et des engagements concrets aux principaux domaines d’action des Nations unies, en particulier dans le maintien de la paix, la sécurité et le développement durable.

Entretiens bilatéraux

Selon le programme, le président vietnamien participera à la réunion commémorative des 80 ans de l’ONU, prononcera des discours au Débat général et lors de l’Événement mondial spécial sur l’action climatique. Ces interventions mettront en avant le rôle constructif du Vietnam et son engagement à contribuer activement aux grandes priorités de l’ONU et de la communauté internationale.

En marge de la Semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, le président Luong Cuong aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants d’organisations internationales et de pays partenaires, rencontrera des responsables américains, des entreprises, institutions financières et universitaires, ainsi que des anciens combattants vietnamiens et américains. Il présidera également la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à New York, affirmant la volonté de Hanoï de renforcer davantage ses relations avec Washington, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement et la science-technologie.

Après 30 ans de normalisation des relations et deux ans depuis la mise à niveau des relations vers un Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable, les relations entre le Vietnam et les États-Unis continuent de se développer considérablement, obtenant de nombreux résultats remarquables, en particulier dans la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre.

Au cours des deux dernières années, les dirigeants vietnamiens et le président américain ont multiplié les rencontres et les appels téléphoniques. Lors de ces échanges et contacts de haut niveau, les dirigeants des deux pays ont également convenu de renforcer les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, notamment à haut niveau, afin de jeter les bases et d'orienter le développement des relations bilatérales dans tous les domaines.

Les échanges bilatéraux entre le Vietnam et les États-Unis connaissent aussi une croissance soutenue. Le commerce bilatéral a atteint près de 134,6 milliards de dollars en 2024 et les deux pays visent désormais un objectif de 200 milliards.

