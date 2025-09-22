Le Comité permanent de l’AN examine le rapport gouvernemental 2021-2026

Lors de sa 49 e réunion, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a examiné le rapport d'évaluation du gouvernement pour la période 2021-2026.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la séance, le président de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’AN, Hoàng Thanh Tùng, a salué le rapport, estimant qu'il offre une évaluation complète et approfondie des différents aspects de la gestion.

Il a souligné que le document reflète clairement l'approche du gouvernement, fondée sur l'innovation, la flexibilité et le courage de prendre des décisions dans un contexte national et international complexe.

Les organes de contrôle ont convenu que, malgré les nombreux défis posés par la pandémie de COVID-19 et les fluctuations mondiales, le gouvernement a agi avec détermination et a réalisé des progrès significatifs.

Parmi les réalisations notables figurent l'élaboration des politiques, la mise en œuvre des lois et des résolutions, la gestion administrative, le développement socio-économique, la garantie de la sécurité nationale et de la défense, ainsi que le renforcement de l'intégration internationale.

Cependant, certaines limites ont également été identifiées, telles que l'absence de mise à jour de certaines dispositions légales, le manque de cohérence du système réglementaire et les retards dans la publication des documents réglementaires. Par conséquent, il a été recommandé de poursuivre la révision et l'amélioration du cadre juridique ainsi que l'amélioration de la qualité du processus législatif.

Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le gouvernement avait atteint plusieurs objectifs clés, notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation, la garantie de la protection sociale, la promotion de la transformation numérique et le renforcement de la politique étrangère.

Il a également appelé à la poursuite de la promotion de la réforme administrative et à l'amélioration de la qualité des fonctionnaires.

En clôture de la séance, le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyên Khac Dinh, a souligné les réalisations de son mandat, soulignant qu'elles avaient contribué de manière significative à la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Il a noté que le gouvernement continuera à peaufiner son rapport final et à en tirer des leçons clés pour consolider les progrès et surmonter les limites dans la période à venir.

