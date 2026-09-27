Vietnam - Norvège : de nouvelles perspectives de coopération

La visite du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Doan Anh en Norvège ouvre de nouvelles perspectives de coopération parlementaire, économique et verte.

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Photo : VNA/CVN

Le général de corps d’armée Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti et vice-président de l’Assemblée nationale, a conduit une délégation parlementaire vietnamienne en visite officielle en Norvège du 25 au 27 septembre.

Dans le cadre de cette visite, Nguyên Doan Anh s’est entretenu avec le premier vice-président du Parlement norvégien, Morten Stordalen. Il a également rencontré Nikolai Astrup, président de la Commission parlementaire de l’Association européenne de libre-échange (AELE), et Tellef Inge Morland, chef de la délégation du Parlement norvégien auprès du Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP) et de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Il a par ailleurs visité les entreprises DNV et TOMRA, assisté à une cérémonie marquant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et le 55e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Norvège, et rencontré le personnel de l’ambassade ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Norvège.

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Lors des entretiens et rencontres, les deux parties ont estimé que les relations Vietnam - Norvège bénéficiaient de conditions favorables pour entrer dans une nouvelle phase de développement. La signature, en avril 2026, d’un mémorandum sur le Partenariat stratégique vert a notamment créé un nouveau cadre pour la coopération dans des domaines à long terme tels que l’économie maritime, les énergies renouvelables, l’économie circulaire, la lutte contre le changement climatique et le développement durable.

Nguyên Doan Anh a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations d’amitié et de coopération avec la Norvège et souhaitait continuer à les développer. Il a proposé aux deux Parlements de maintenir des échanges réguliers de délégations et de contacts, d’élargir les liens entre leurs commissions spécialisées et de partager davantage leurs expériences en matière de législation, de supervision et de perfectionnement institutionnel.

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Les dirigeants du Parlement norvégien ont affirmé que la Norvège attachait de l’importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait élargir la coopération dans les domaines où les deux pays disposent d’atouts et d’intérêts communs.

Les deux parties sont convenues de promouvoir les échanges économiques et commerciaux ainsi que les investissements, en tirant mieux parti du potentiel et des cadres de coopération existants.

Les deux parties sont également convenues de continuer à promouvoir le rôle des organes législatifs dans la mise en œuvre et le suivi des accords de coopération. Évoquant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, elles ont souligné l’importance du respect du droit international et du règlement des différends par le dialogue.

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Lors de ses échanges avec Nikolai Astrup et Tellef Inge Morland, Nguyên Doan Anh s’est félicité de l’achèvement des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’AELE. Il a appelé les Parlements des pays de l’AELE à achever rapidement les procédures nécessaires afin que l’accord puisse être signé, ratifié et mis en œuvre efficacement au bénéfice des populations et des entreprises des parties concernées.

Lors de sa visite à DNV, Nguyên Doan Anh a invité l’entreprise à étudier l’élargissement de sa coopération avec le Vietnam dans les secteurs maritime et de l’éolien offshore, les infrastructures énergétiques, les normes techniques, la transformation numérique, la formation et le transfert de connaissances. Chez TOMRA, il a encouragé une coopération accrue dans la collecte, le tri et le recyclage des déchets, l’économie circulaire, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines.

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Le vice-président de l’Assemblée nationale a affirmé que le Parlement vietnamien continuerait d’accompagner le gouvernement dans le perfectionnement du cadre institutionnel, la levée des obstacles et la création d’un climat d’investissement transparent, stable et favorable aux entreprises disposant de technologies, d’expériences et d’un engagement à long terme au Vietnam, notamment dans les domaines liés à la transition verte et au développement durable.

VNA/CVN