Nouvel élan pour le Partenariat stratégique Vietnam - Allemagne

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh a effectué du 24 au 26 septembre une visite de travail en Allemagne, destinée à renforcer le Partenariat stratégique entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail en Allemagne du 24 au 26 septembre 2026, Nguyên Thi Thanh, membre du Comité central du Parti et vice-présidente de l’Assemblée nationale, s’est entretenue avec le vice-président du Bundestag, Bodo Ramelow.

Elle a également travaillé avec Armin Laschet, président de la Commission des affaires étrangères du Bundestag, assisté à une séance plénière du Bundestag, visité le centre de formation professionnelle Rahel-Hirsch dans le domaine de la santé à Berlin, et rencontré des représentants de l’ambassade du Vietnam et de la communauté vietnamienne en Allemagne.

Lors de son entretien avec Bodo Ramelow, Nguyên Thi Thanh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec l’Allemagne, l’un de ses principaux partenaires en Europe, et souhaitait approfondir davantage le Partenariat stratégique entre les deux pays de manière substantielle et efficace.

Renforcer la confiance politique

Elle a proposé de renforcer la confiance politique, de maintenir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de développer le rôle des deux organes législatifs dans la promotion et le suivi de la mise en œuvre des accords bilatéraux. Elle a également appelé à intensifier la coopération entre les commissions parlementaires et les parlementaires des deux pays, ainsi que leur coordination au sein des forums interparlementaires.

Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, elle a appelé à mieux tirer parti de l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) et des mécanismes de coopération existants. Elle a encouragé les entreprises allemandes à accroître leurs investissements au Vietnam, notamment dans les hautes technologies, la transformation numérique, la transition verte, les énergies renouvelables et les infrastructures. Elle a également souhaité que les derniers États membres de l’Union européenne ratifient rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA) et que la Commission européenne lève prochainement le "carton jaune" imposé aux produits vietnamiens de la pêche, au regard des efforts et progrès substantiels accomplis par le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Bodo Ramelow a salué les progrès des relations Vietnam - Allemagne et estimé que les deux pays disposaient encore d’un important potentiel de coopération, notamment dans les infrastructures de transport, la formation professionnelle et la santé.

Il a souhaité poursuivre le renforcement de la confiance politique et de la coopération parlementaire, ainsi que des liens entre les organismes spécialisés, les localités, les établissements de formation professionnelle et les entreprises des deux pays.

Intensifier les échanges entre les dirigeants des deux organes législatifs

Lors de sa séance de travail avec la Commission des affaires étrangères du Bundestag, son président Armin Laschet a salué le rôle croissant du Vietnam dans la région et sur la scène internationale.

Les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges entre les dirigeants des deux organes législatifs, leurs commissions et leurs parlementaires, de partager leurs expériences en matière de législation, de supervision et d’élaboration des politiques, et de renforcer leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux afin d’approfondir le Partenariat stratégique Vietnam - Allemagne.

Dans le cadre de sa visite, Nguyên Thi Thanh s’est également rendue au centre de formation professionnelle Rahel-Hirsch à Berlin, où elle s’est informée de son modèle de formation et a rencontré des apprenants vietnamiens.

Elle a proposé de renforcer les liens entre cet établissement et les centres de formation professionnelle vietnamiens, ainsi que les échanges d’enseignants et d’apprenants, le partage de programmes et de méthodes pédagogiques et les formations conjointes selon les normes professionnelles allemandes.

Selon elle, cette coopération pourrait contribuer à la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam tout en répondant aux besoins de l’Allemagne en main-d’œuvre qualifiée.

Lors d’une rencontre avec des représentants de l’ambassade du Vietnam et de la communauté vietnamienne en Allemagne, Nguyên Thi Thanh a demandé à l’ambassade de mettre en œuvre efficacement la Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique, datée du 2 août 2026, de continuer à être à l’écoute des préoccupations et des aspirations de la communauté vietnamienne et à assurer efficacement la protection consulaire, tout en renforçant les liens avec les intellectuels, experts, scientifiques, entrepreneurs et jeunes Vietnamiens en Allemagne afin de mieux valoriser leurs ressources.

VNA/CVN