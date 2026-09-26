Le ministre des AE, Lê Hoài Trung, s’entretient avec son homologue canadienne Anita Anand

Le Vietnam et le Canada réaffirment leur engagement à approfondir leur partenariat stratégique, en mettant l’accent sur la mise en œuvre concrète des accords de haut niveau et le renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines prioritaires.

>> Vietnam - Canada : le dirigeant Tô Lâm souhaite resserrer les liens entre les Partis communistes

>> Le dirigeant Tô Lâm reçoit les dirigeants de grandes entreprises et organisations au Canada

>> Le dirigeant Tô Lâm achève avec succès sa visite d’État au Canada

>> Les experts et scientifiques vietnamiens au Canada, passerelle importante entre les deux pays

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, s’est entretenu, le 25 septembre à Ottawa, avec son homologue canadienne, Anita Anand.

Lors de l’entretien, Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à ses relations d’amitié et de coopération avec le Canada. Il a souligné que l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays constituait une étape importante, témoignant d’une confiance croissante, d’intérêts communs et d’une convergence accrue des visions stratégiques ainsi que d’un potentiel de coopération de plus en plus vaste.

Anita Anand a affirmé que le Canada attachait une grande importance à son partenariat stratégique avec le Vietnam et réaffirmé son engagement à approfondir ce nouveau cadre de relations de manière substantielle et efficace.

Les deux ministres ont adopté le Plan d’action pour la mise en œuvre du cadre du partenariat stratégique Vietnam - Canada, visant à concrétiser les engagements et orientations des dirigeants de haut niveau en programmes et projets concrets, notamment dans les domaines prioritaires de la politique et de la diplomatie, de l’économie et du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la santé et de la pharmacie, de l’éducation et de la formation, du développement des ressources humaines hautement qualifiées, de la sécurité énergétique, de l’environnement et du développement durable, des transports, de la gestion des chaînes d’approvisionnement et des infrastructures, de la défense et de la sécurité, de l’application de la loi et de la justice, de la culture et des échanges entre les peuples.

Ils ont également convenu de revoir et d’actualiser régulièrement ce Plan d’action afin de l’adapter aux évolutions de la coopération bilatérale.

Étroite coordination au sein de l’ONU

Les deux parties sont convenues de valoriser le mécanisme de consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères afin de renforcer la coopération entre le ministère vietnamien des Affaires étrangères et Affaires mondiales Canada dans la mise en œuvre des résultats et accords de haut niveau. Elles ont également convenu de faire fonctionner régulièrement et efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants et de poursuivre les échanges sur la mise en place d’autres mécanismes de dialogue à portée stratégique.

Photo : VNA/CVN

Les deux ministres ont également échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Lê Hoài Trung a proposé au Canada de renforcer sa coordination au sein des mécanismes multilatéraux et régionaux et de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans un contexte international marqué par des évolutions complexes.

Anita Anand a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire important et clé du Canada au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et dans la région de l’Indo-Pacifique. Elle a précisé que le Canada continuerait de promouvoir la coopération dans le cadre du partenariat stratégique ASEAN-Canada.

Les deux parties se sont accordés sur la nécessité de poursuivre une étroite coordination au sein de l’ONU, de l’ASEAN et des mécanismes dirigés par cette organisation, du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de la Francophonie. Elles ont également convenu de se soutenir mutuellement dans l’organisation de l’APEC 2027 au Vietnam et de l’APEC 2029 au Canada. Le Vietnam a par ailleurs réaffirmé son soutien à la candidature du Canada pour accueillir le Sommet de la Francophonie en 2028.

Les deux ministres ont affirmé leur volonté de maintenir des échanges réguliers et une coordination étroite dans la mise en œuvre du Plan d’action, d’examiner périodiquement les résultats obtenus et de promouvoir plusieurs programmes et projets prioritaires afin d’obtenir rapidement des résultats concrets dans le cadre du partenariat stratégique Vietnam - Canada.

VNA/CVN