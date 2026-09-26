La tournée du dirigeant Tô Lâm réaffirme le message du Vietnam pour la nouvelle ère

La tournée du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, aux États-Unis et au Canada a mis en lumière les objectifs, les orientations et la voie de développement du pays dans la nouvelle ère, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

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Photo : VNA/CVN

Du 20 au 25 septembre 2026, le dirigeant Tô Lâm, à la tête d’une délégation de haut niveau, a participé au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies, a mené des activités bilatérales aux États-Unis et a effectué une visite d’État au Canada.

Évoquant les résultats de la visite lors d’un entretien avec la presse, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné qu’elle avait été un grand succès et avait abouti à des résultats vastes et substantiels.

Lors du débat général de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, il a réaffirmé avec force la politique étrangère du Vietnam en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale, participant de manière proactive et constructive à la résolution des enjeux communs.

Au plus haut niveau, le secrétaire général et président Tô Lâm ait réaffirmé avec force la politique étrangère du Vietnam, étant un membre actif et responsable de la communauté internationale et participant de manière proactive et active à relever les défis communs.

Son discours a été salué par de nombreux pays pour ses analyses de la situation internationale et ses propositions visant à permettre aux Nations unies de mieux jouer leur rôle et aux États membres de renforcer leur coordination, tout particulièrement dans un contexte où le monde a plus que jamais besoin des institutions multilatérales, alors même que les Nations unies font face à de nombreuses difficultés.

De nombreux entretiens et rencontres

Dans le cadre de cette visite, le secrétaire général et président Tô Lâm a également tenu des échanges et des réunions avec des fonds, des programmes de développement et des institutions spécialisées des Nations unies.

Il a partagé l’expérience du Vietnam et exprimé sa volonté de continuer à contribuer aux activités des organisations de développement de l’ONU. Le Vietnam est considéré comme un modèle de coopération pour le développement entre les Nations unies et les pays en développementL

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Aux États-Unis et au Canada, il a eu de nombreux entretiens et rencontres avec des dirigeants gouvernementaux et parlementaires, des universitaires, des scientifiques, des chefs d’entreprise, ainsi qu’avec des amis et des membres de la communauté vietnamienne.

Selon le ministre Lê Hoài Trung, les rencontres aux États-Unis ont contribué à renforcer la dynamique positive des relations bilatérales et ont témoigné de la volonté du Vietnam d’aborder les questions d’intérêt commun, notamment le commerce.

Partenariat stratégique Vietnam - Canada

S’agissant du Canada, l’un des résultats les plus marquants a été l’accord des deux pays pour porter leurs relations à un niveau supérieur et établir un partenariat stratégique, assorti d’un programme d’action comprenant de nombreuses mesures concrètes dans divers domaines.

Outre les entretiens et rencontres du secrétaire général et président Tô Lâm, d’autres dirigeants du Parti et de l’État vietnamien ont également travaillé avec des partenaires, des entreprises et des instituts de recherche.

Des entreprises vietnamiennes ont conclu de nombreux accords et mené des échanges avec des partenaires américains et canadiens concernant les mécanismes et mesures visant à promouvoir une coopération plus substantielle et approfondie dans des domaines répondant aux intérêts et aux besoins de développement du Vietnam ainsi que de ses partenaires.

Parmi les secteurs ayant fait l’objet d’une attention particulière figurent le commerce et l’investissement, la science et la technologie, l’éducation et la formation, l’énergie et les transports.

Le ministre Lê Hoài Trung a estimé que ces activités bilatérales et multilatérales ouvraient non seulement de nouvelles perspectives de coopération concrète, mais contribuait également à faire avancer des dossiers internationaux soutenus par les Nations unies, les États-Unis et le Canada, créant ainsi les conditions permettant au Vietnam de continuer à jouer un rôle actif dans la région et sur la scène mondiale.

Photo : VNA/CVN

S’agissant de la mise en œuvre des engagements et accords conclus, il a souligné que les États membres et les dirigeants des Nations unies appréciaient les positions, les propositions et l’expérience du Vietnam, ainsi que ses contributions à la paix, à la stabilité et au développement.

À ce titre, les organismes et organisations vietnamiens doivent poursuivre leur coordination avec leurs partenaires et tirer parti des atouts des organisations des Nations Unies, non seulement en termes de soutien financier, mais aussi d’expertise dans des domaines essentiels pour une étape de développement supérieure.

Coopération dans divers secteurs

Le Vietnam doit également s’appuyer sur les expériences internationales en matière d’élaboration de normes et de renforcement institutionnel, couvrant des domaines allant de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information à la gouvernance de l’intelligence artificielle.

S’agissant des États-Unis et du Canada, les ministères, organismes, collectivités locales, unités et organisations vietnamiens coordonneront avec leurs partenaires respectifs la concrétisation des engagements et accords, en les traduisant en programmes et plans assortis de feuilles de route, de délais, de mesures et de responsabilités clairement définis.

La mise en œuvre couvrira des domaines tels que la politique, les relations entre gouvernements et parlements, les échanges entre les peuples, la science et la technologie, l’économie, le commerce et l’investissement, la sécurité et la défense, l’énergie, ainsi que l’éducation et la formation, en particulier le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Le ministre Lê Hoài Trung a souligné qu’à cette nouvelle étape et face aux nouvelles exigences du développement, le Vietnam doit renforcer sans tarder ses capacités de coopération dans de nouveaux domaines.

À cet égard, il a mis en avant le fait que, dans le secteur de l’énergie, la coopération nucléaire représente une voie d’un intérêt particulier, étant donné que les États-Unis comme le Canada possèdent des atouts dans ce domaine.

VNA/CVN