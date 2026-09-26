Le dirigeant Tô Lâm reçoit les dirigeants de grandes entreprises et organisations au Canada

Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a reçu, dans l’après-midi du 25 septembre (heure locale), des dirigeants de grandes entreprises, groupes et organisations internationales au Canada.

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Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Ian L. Edwards, président-directeur général du groupe AtkinsRéalis, le dirigeant Tô Lâm a pris note des capacités de l'entreprise dans le domaine de l'ingénierie, de la gestion de projets et de la technologie nucléaire. Il a souligné que le Vietnam recherche des partenaires de long terme pour son programme d'énergie nucléaire, en rappelant que la sécurité constitue le principe absolu et non négociable. Le choix des technologies et des partenaires sera effectué de manière prudente et objective, sur la base de la maturité technologique, de la sécurité, de l'efficacité économique, des capacités financières, du transfert de technologie et du développement des ressources humaines.

Saluant les propositions d'AtkinsRéalis concernant le transfert de compétences et la formation, le leader Tô Lâm a invité le groupe à préciser la portée de la participation des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur nucléaire.

De son côté, Ian L. Edwards a présenté la stratégie de son groupe axée sur les infrastructures durables, les énergies propres et le nucléaire, tout en exprimant son fort intérêt aux opportunités au Vietnam dans les services d’ingénierie, l’énergie nucléaire, les infrastructures, les transports, les services environnementaux et la gestion de projets, avec un accent particulier sur l’électricité nucléaire.

Coopération renforcée avec le groupe CAE

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En recevant ensuite Alexandre Prevost, président de la division Aviation civile de la société CAE, le dirigeant Tô Lâm a salué la coopération durable entre CAE et le secteur aéronautique vietnamien, en particulier dans le domaine de la formation et de la simulation de vol.

Compte tenu du développement rapide de la flotte aérienne et des infrastructures aéroportuaires du Vietnam, le leader Tô Lâm a suggéré à CAE de faire du Vietnam l'un de ses centres majeurs de formation et de simulation en Asie du Sud-Est, afin de desservir à la fois le marché national et régional.

Pour sa part, Alexandre Prevost a présenté les atouts de son entreprise et a exprimé le souhait d'élargir la coopération au Vietnam dans la formation des pilotes, du personnel naviguant, des techniciens de maintenance et des contrôleurs aériens.

Répondant à ces propositions, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables pour soutenir des programmes de formation de haute qualité à long terme.

Le Vietnam, membre responsable de l'OACI

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Enfin, lors de sa rencontre avec Toshiyuki Onuma, président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), le dirigeant Tô Lâm a hautement apprécié le rôle de l'OACI dans la définition des normes mondiales pour une aviation durable.

Il a réaffirmé que le Vietnam est un membre responsable désireux de contribuer activement aux travaux de l'OACI, notamment dans l'élaboration de nouvelles règles sur la sécurité, la protection de l'environnement, la transformation numérique et la réduction des émissions.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Vietnam investit massivement dans ses infrastructures aéroportuaires pour devenir un centre de transit de passagers et de marchandises dans la région, ce qui nécessite des capacités de gestion modernes et durables.

À cet égard, il a proposé à l'OACI de poursuivre son assistance technique et de faciliter une présence accrue du Vietnam au sein des mécanismes multilatéraux internationaux du secteur aérien.

Pour sa part, Toshiyuki Onuma a rappelé que l'aviation civile internationale demeure un pont de paix, d'amitié et de prospérité entre les nations.

VNA/CVN