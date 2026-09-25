Le dirigeant Tô Lâm pour des relations économiques Vietnam - Canada renforcées

Lors du Dialogue de haut niveau des entreprises Vietnam - Canada à Ottawa, le dirigeant Tô Lâm, a appelé à approfondir la coopération économique, à renforcer les investissements et à mieux connecter les chaînes de valeur des deux pays.

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Dans le cadre de sa visite d’État au Canada, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a participé et prononcé un discours, le 25 septembre au matin (heure locale), au Dialogue de haut niveau des entreprises Vietnam - Canada, organisé à Ottawa par le ministère vietnamien des Finances en coordination avec Affaires mondiales Canada.

Photo : VNA/CVN

Étaient notamment présents le ministre canadien du Commerce international, Maninder Sidhu, la délégation de haut niveau du Vietnam ainsi que des représentants d’entreprises vietnamiennes et canadiennes.

Dans son allocution, Tô Lâm a hautement apprécié les relations d’amitié entre le Vietnam et le Canada, fondées sur la confiance, le respect mutuel et une coopération mutuellement bénéfique. L’établissement du partenariat intégral en 2017 a créé un cadre favorable à l’élargissement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Selon le dirigeant vietnamien, la portée des relations Vietnam - Canada dépasse désormais le cadre bilatéral. Situé au cœur d’une région d’Asie du Sud-Est dynamique, le Vietnam dispose d’un marché de plus de 100 millions d’habitants, d’un vaste réseau d’accords de libre-échange et de connexions de plus en plus étroites avec l’ASEAN ainsi qu’avec la région Asie-Pacifique. Le Canada, pour sa part, dispose d’atouts en matière de capitaux à long terme, de technologies, de savoir-faire, de capacités de gestion ainsi que d’un réseau d’affaires et financier profondément intégré à l’Amérique du Nord et au monde. L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) constitue un cadre institutionnel important permettant aux deux pays de mettre en synergie leurs atouts respectifs.

Sur cette base, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’est dit convaincu qu’au regard de la forte croissance des échanges commerciaux bilatéraux ces dernières années, les deux économies pourraient viser un volume d’échanges de 14 à 15 milliards de dollars en 2030, dans le sens d’un commerce plus équilibré, durable et à plus forte valeur ajoutée.

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Toutefois, il a souligné que les échanges commerciaux entre les deux pays progressaient plus rapidement que les investissements. Le Canada compte actuellement plus de 300 projets d’investissement au Vietnam, pour un capital enregistré d’environ 5 milliards de dollars, mais ce montant n’a pas augmenté proportionnellement au cours de ces dernières années. La coopération dans la transformation, la fabrication et la mise en place de chaînes de production communes demeure également limitée. Selon lui, cet écart constitue le principal espace de développement que les deux parties doivent s’attacher à combler dans la période à venir.

Afin de porter les relations économiques bilatérales à un nouveau niveau, avec des investissements plus approfondis, des chaînes de valeur plus étroitement connectées et des résultats plus substantiels,

Le dirigeant Tô Lâm a proposé aux milieux d’affaires des deux pays de passer d’une relation commerciale solide à une relation d’investissement plus forte, en premier lieu en reliant les sources de capitaux à long terme du Canada à des projets de qualité au Vietnam.

Le Vietnam a d’importants besoins de ressources pour développer les infrastructures, l’énergie, la logistique, les infrastructures numériques, l’innovation, les entreprises et la transition verte. Le dirigeant Tô Lâm a souligné que la mise en relation des ressources financières ne consistait pas simplement à dire que le Vietnam avait besoin de capitaux et que le Canada en disposait. Les capitaux à long terme ne peuvent entrer dans l’économie que s’ils sont associés à des projets à long terme suffisamment solides. Le Vietnam souhaite donc que ses partenaires participent plus tôt à l’élaboration des propositions de projets et des plans de financement, à la gestion des risques et à la création de valeur à long terme.

Les deux parties disposent de nombreuses possibilités de coopération dans le développement des infrastructures, de l’énergie, des technologies et des fondements d’un nouveau modèle de croissance. Le Vietnam a d’importants besoins en matière d’infrastructures de transport, de ports maritimes, d’aéroports, de logistique, de réseaux électriques, d’énergie, d’infrastructures numériques, de centres de données et de zones industrielles modernes. Le Canada dispose, quant à lui, d’atouts en matière d’ingénierie, de gestion de projets, de financement des infrastructures, d’énergies propres, de GNL, de technologies environnementales, de partenariats public-privé et de normes de développement durable.

Les deux pays élargissent également leurs échanges dans des domaines stratégiques tels que les énergies propres, le GNL, les technologies énergétiques, les minerais critiques, les transports et la logistique, ainsi que les sciences, les technologies et l’innovation.

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Le Vietnam encourage les entreprises canadiennes à investir non seulement dans les actifs matériels, mais aussi dans les technologies, la recherche et développement, les données, les solutions numériques, les technologies propres et les industries capables d’améliorer la productivité de l’économie. L’objectif ultime n’est pas seulement de construire davantage d’ouvrages ou d’usines, mais de créer de nouvelles capacités de développement pour le Vietnam.

Les deux parties doivent tirer pleinement parti du CPTPP et aller au-delà des échanges traditionnels de marchandises pour approfondir les liens en matière de capitaux, de technologies, d’entreprises, de chaînes d’approvisionnement et de ressources humaines. Le secrétaire général du Parti et président de la République a proposé de considérer la formation de ressources humaines hautement qualifiées, ainsi que le transfert de connaissances et de compétences, comme une composante de chaque grand projet d’investissement. Chaque projet d’envergure devrait ainsi offrir des possibilités de formation aux ingénieurs, experts, cadres et travailleurs techniques. Les connaissances doivent être transformées en compétences, les compétences en productivité et la productivité en compétitivité.

Pour concrétiser ces orientations, le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Vietnam continuerait à construire un environnement d’investissement et d’affaires stable, transparent, compétitif et prévisible, à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, à améliorer la qualité de la préparation des projets et à renforcer la transparence des informations. Face aux difficultés et obstacles légitimes rencontrés par les entreprises, les ministères, secteurs et autorités locales devront les traiter selon le principe de responsabilités, d’échéances et de résultats clairement définis, tout en assurant une répartition raisonnable des risques entre l’État et les investisseurs, sur la base d’un équilibre des intérêts et du respect de la loi.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a demandé aux ministères, secteurs concernés et milieux d’affaires des deux pays de sélectionner rapidement les projets et initiatives présentant une faisabilité élevée afin de les intégrer au Plan d’action 2026-2028 relevant du Comité mixte sur l’économie Vietnam - Canada. Il convient notamment de déterminer clairement les projets pouvant être lancés en priorité, les sources de financement mobilisables, les questions institutionnelles à régler, les entreprises susceptibles de jouer un rôle moteur et les organismes chargés du suivi.

Le leader Tô Lâm a souligné que la qualité de la coopération à venir ne devait pas seulement se mesurer aux mémorandums signés, mais aussi aux projets effectivement investis, aux capitaux effectivement décaissés et aux nouvelles valeurs réellement créées. Les entreprises vietnamiennes et canadiennes doivent participer plus profondément aux chaînes de valeur de leurs partenaires, tandis que les ingénieurs, experts et cadres des deux pays doivent œuvrer ensemble à la création de nouvelles valeurs. Ce sera la mesure la plus concrète de la qualité du partenariat intégral Vietnam - Canada.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre canadien du Commerce international, Maninder Sidhu, a affirmé que les accords signés ainsi que les activités de coopération entre les entreprises des deux pays avaient créé une base solide pour les relations commerciales et d’investissement. Il a estimé que les deux parties disposaient encore de nombreuses possibilités de coopération, notamment dans les domaines où le Canada possède des atouts, tels que les énergies propres, les énergies renouvelables et les technologies de pointe. Il a également encouragé les entreprises vietnamiennes à continuer d’investir et de s’implanter au Canada.

Lors du dialogue, les représentants des associations et entreprises des deux pays ont concentré leurs échanges sur les domaines de la finance, de l’énergie, des infrastructures, des transports et des technologies de pointe. Ils ont estimé que les relations économiques Vietnam - Canada devaient entrer dans une nouvelle phase, caractérisée par des investissements plus approfondis, une intégration plus étroite des chaînes de valeur et des résultats plus substantiels.

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À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm et le ministre Maninder Sidhu ont assisté à la cérémonie de remise de plusieurs documents de coopération, dont un accord entre Vietnam Airlines et CAE Inc. portant sur une coopération stratégique dans la formation aéronautique et les technologies de simulation ; un mémorandum d’entente entre Vietjet et CAE Inc. sur une coopération stratégique dans la formation des pilotes, des personnels navigants et des techniciens, ainsi que dans les technologies de simulation et l’apprentissage numérique ; et un mémorandum d’entente entre Vietjet et InteliSys Aviation Systems sur une coopération stratégique à long terme dans la modernisation des systèmes technologiques essentiels, la transformation numérique, l’intelligence artificielle, les données, le commerce de détail aérien de nouvelle génération et les plateformes technologiques destinées à soutenir la stratégie de développement et d’expansion internationale de Vietjet.

VNA/CVN