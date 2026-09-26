Vietnam - Canada : une nouvelle dynamique

La visite d’État au Canada du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, effectuée à l’invitation de la gouverneure générale Louise Arbour, a abouti à l’établissement d’un partenariat stratégique marquant un nouveau chapitre des relations bilatérales.

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Photos : VNA/CVN

La montée en puissance des relations Vietnam - Canada couronne plus de cinq décennies de coopération et témoigne de la volonté des deux pays d’investir davantage dans un avenir commun.

Le Vietnam et le Canada, qui ont établi des relations diplomatiques en 1973, ont progressivement tissé des liens marqués par une ouverture, une confiance et une proximité croissantes.

Intervenant alors que la relation était prête à entrer dans une phase plus vaste et plus substantielle, cette visite a permis de transformer des années de potentiel accumulé en projets concrets, destinés à générer des retombées tangibles pour les deux pays.

Lors de leurs entretiens, le secrétaire général et président Tô Lâm et le Premier ministre Mark Carney ont convenu de publier une déclaration conjointe élevant les relations Vietnam - Canada au rang de partenariat stratégique, fondé sur huit piliers : la coopération bilatérale, régionale et multilatérale ; le commerce, l’investissement, la finance et l’économie ; les transports, les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures ; la transformation numérique, l’IA et l’innovation ; la sécurité énergétique, l’environnement et la croissance durable ; la sécurité alimentaire et l’agriculture ; la défense nationale, la sécurité et l’application de la loi ; ainsi que l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Les deux pays partagent également des vues communes sur le droit international, le libre-échange et la stabilité régionale, tout en mettant à profit des atouts complémentaires : le Vietnam mise sur la science, la technologie et l’intégration mondiale pour atteindre ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045, tandis que le Canada diversifie ses marchés et renforce sa présence dans la région Indo-Pacifique.

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Les deux parties se sont engagées à approfondir les liens entre universités et instituts de recherche, la recherche conjointe, le transfert de technologies et les écosystèmes d’innovation ; à élargir la coopération énergétique couvrant l’énergie propre, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; et à renforcer les relations dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’agriculture, de l’éducation et de la culture, tout en bâtissant des chaînes d’approvisionnement durables fondées sur leurs atouts complémentaires en matière d’agriculture et de production alimentaire.

La gouverneure générale Louise Arbour a exprimé l’espoir que les deux pays saisissent cette occasion pour bâtir ensemble un avenir plus pacifique, prospère et résilient.

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Un discours de politique générale prononcé devant le Parlement canadien, intitulé "Partenariat stratégique Vietnam - Canada dans un monde en mutation", a constitué l’un des temps forts de la visite ; le leader Tô Lâm y a exposé la politique étrangère et la vision de développement du Vietnam aux législateurs et aux hauts responsables canadiens.

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Soulignant le renforcement des liens législatifs, il s’est entretenu séparément avec la présidente du Sénat, Raymonde Gagné, et le président de la Chambre des communes, Francis Scarpaleggia ; tous deux ont désigné la coopération parlementaire comme un pilier appelé à soutenir les futurs accords gouvernementaux.

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Le professeur Vu Viêt Hung, du Collège militaire royal du Canada et président de l’Association des scientifiques et experts vietnamiens au Canada (CVSEA), a qualifié cette montée en puissance du partenariat d’étape clé, susceptible d’ouvrir la voie à une collaboration scientifique.

Le réseau de la CVSEA compte plus de 150 scientifiques et experts, dont beaucoup occupent des postes à responsabilité au sein d’universités, d’instituts de recherche et d’entreprises technologiques du Canada et d’Amérique du Nord.

Le Canada compte près de 300.000 personnes d’origine vietnamienne ; cette communauté est réputée pour sa bonne intégration et l’estime dont elle jouit, les jeunes générations étant actives dans les domaines de la technologie, de l’éducation, de la recherche et de l’entrepreneuriat, tout en œuvrant à la préservation de la langue et de la culture vietnamiennes.

De hauts responsables canadiens ont salué la contribution de cette communauté au tissu culturel du Canada, la décrivant comme un "pont vivant" qui favorise les échanges économiques, scientifiques et artistiques entre les deux nations.

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Lors d’une rencontre avec le Groupe d’amitié parlementaire Canada - Vietnam, les législateurs - dont la députée d’origine vietnamienne Chi Nguyên - ont salué les progrès réalisés dans les relations bilatérales. La création, en juin 2026, d’un groupe d’amitié homologue au sein de l’Assemblée nationale du Vietnam, venant s’ajouter au groupe canadien composé de 25 sénateurs et députés, témoigne du vif intérêt des parlementaires pour un renforcement des liens entre les deux pays.

La Professeure Nguyên Dài Trang, présidente du Conseil du commerce Canada - Vietnam et responsable des Initiatives Canada - ASEAN à l’Université York, a indiqué que le Conseil privilégierait désormais les échanges entre les peuples et l’engagement de la jeunesse.

Le Conseil prévoit également de promouvoir la coopération économique et technologique dans des domaines tels que les technologies propres, l’agriculture intelligente, les nouveaux matériaux, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la transformation numérique, tout en développant un réseau d’experts vietnamiens.

Il intensifiera par ailleurs les programmes culturels et l’enseignement de la langue vietnamienne, propagera l’image du Vietnam sur la scène internationale et encouragera une meilleure coordination entre les organismes nationaux et ceux basés à l’étranger concernant le travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger, a ajouté la professeure Nguyên Dài Trang.

VNA/CVN