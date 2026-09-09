Le président de l’Assemblée nationale rencontre la communauté vietnamienne en Mongolie

En visite officielle en Mongolie, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a rencontré la communauté vietnamienne à Oulan-Bator, réaffirmant l’attention du Parti et de l’État envers les Vietnamiens à l’étranger et appelant la communauté à préserver son identité, renforcer sa solidarité et contribuer aux relations bilatérales.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle en Mongolie, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et son épouse Nguyên Thi Thanh Nga, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau, ont rencontré, le 9 septembre après-midi (heure locale), à Oulan-Bator, des responsables et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en Mongolie.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyên Tuân Thanh, a indiqué que la communauté vietnamienne en Mongolie avait toujours confiance dans le Parti et l’État, respectait les lois du pays d’accueil et faisait preuve de solidarité, d’attachement et d’un esprit tourné vers la Patrie.

L’ambassade du Vietnam suit régulièrement la situation de la communauté et l’accompagne dans les démarches liées au séjour, au statut juridique, aux affaires consulaires et à la protection des citoyens. Elle contribue également à faciliter les contacts entre les Vietnamiens et les autorités du pays d’accueil, tout en les tenant informés de la situation nationale ainsi que des orientations et politiques du Parti et de l’État.

Les représentants de la communauté vietnamienne ont exprimé leur émotion et leur reconnaissance pour l’attention accordée par les dirigeants du Parti et de l’État. Ils ont estimé que ces rencontres contribuaient à renforcer leur attachement à la Patrie et leur sentiment d’appartenance à la communauté vietnamienne à l’étranger.

Ils ont souhaité que l’Assemblée nationale, le gouvernement et les organismes compétents continuent de perfectionner les politiques et les textes juridiques afin de créer des conditions favorables permettant aux Vietnamiens résidant à l’étranger de maintenir leurs liens avec le pays, d’investir, de développer leurs activités économiques et de contribuer par leurs compétences et leurs ressources au développement national.

La communauté a également proposé de continuer à accorder une attention particulière à la préservation de la langue vietnamienne et de la culture nationale auprès des jeunes générations nées et élevées à l’étranger. Cette question revêt une importance particulière pour les communautés de petite taille et éloignées de la Patrie, comme celle de Mongolie.

S’exprimant lors de la rencontre, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a adressé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, ses salutations et ses meilleurs vœux aux responsables et employés de l’ambassade ainsi qu’à l’ensemble de la communauté vietnamienne en Mongolie. Il a également transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, du Premier ministre Lê Minh Hung et du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu aux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant en Mongolie.

Évoquant les relations Vietnam - Mongolie, Trân Thanh Mân a souligné que les deux pays entretenaient des relations d’amitié traditionnelle de longue date. Malgré l’éloignement géographique, qui constitue encore un obstacle, le potentiel de coopération bilatérale reste important.

Il a estimé que le renforcement des liaisons aériennes et, à l’avenir, ferroviaires contribuerait à faciliter les échanges entre les populations, à développer le tourisme et à favoriser le transport de marchandises entre les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale a indiqué que le commerce bilatéral avait atteint environ 155 millions de dollars en 2025. Bien qu’ayant fortement progressé ces dernières années, ce chiffre reste inférieur au potentiel et au niveau des bonnes relations politiques entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties doivent poursuivre leurs efforts pour régler les questions liées à la quarantaine animale et à la sécurité sanitaire des aliments, afin d’élargir la gamme des produits importés et exportés.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux représentants des ministères et secteurs participant à la délégation de poursuivre leurs recherches et de proposer des solutions permettant de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux pays, contribuant ainsi à accroître les échanges commerciaux et à élargir la coopération bilatérale dans différents domaines.

Affirmant que le Parti et l’État considèrent toujours la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie importante et inséparable de la nation vietnamienne, Trân Thanh Mân a souligné que les Vietnamiens résidant à l’étranger constituaient non seulement une ressource importante pour l’œuvre d’édification et de développement national, mais aussi une passerelle contribuant au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les autres pays.

Le président de l’Assemblée nationale a souhaité que la communauté vietnamienne en Mongolie continue de promouvoir la solidarité et l’entraide, s’efforce de stabiliser ses conditions de vie, de travailler, d’étudier et de bien s’intégrer à la société locale. Il l’a également encouragée à préserver l’identité culturelle nationale, notamment la langue vietnamienne, à rester attachée à la Patrie et à contribuer activement au renforcement des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie.

VNA/CVN