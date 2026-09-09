La Turquie salue la position croissante du Vietnam sur la scène internationale

À l’occasion du 81 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, la Turquie a salué les réalisations socio-économiques du pays et son rôle croissant sur la scène internationale, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérale.

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Photo : Ambassade du Vietnam en Turquie/CVN

La Turquie apprécie les réalisations socio-économiques remarquables du Vietnam ainsi que son rôle de plus en plus important sur la scène internationale. C’est ce qu’a déclaré la vice-ministre turque des Affaires étrangères, Berris Ekinci, lors de la cérémonie célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée au Musée d’Ethnographie d’Ankara.

La vice-ministre turque des Affaires étrangères, Berris Ekinci, a affirmé que la Turquie accordait une grande importance au renforcement de la confiance politique et était prête à travailler étroitement avec le Vietnam afin d’exploiter pleinement le potentiel de coopération dans les secteurs clés.

Elle a souligné que les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays connaissaient un développement dynamique et substantiel, se déclarant confiante dans leurs perspectives et adressant ses vœux de paix et de prospérité au Vietnam et à son peuple.

De son côté, l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Hà, a retracé l’évolution des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1978. Elle a souligné leur développement dynamique dans plusieurs domaines, notamment la politique et la diplomatie, l’économie et le commerce, ainsi que la défense et la sécurité.

L’ambassadrice a également félicité la Turquie pour son accession officielle au statut de partenaire de dialogue de l’ASEAN.

Évoquant les liens historiques et symboliques entre les deux peuples, Dang Thi Thu Hà a rappelé les valeurs défendues par le président Hô Chi Minh et Mustafa Kemal Atatürk. Elle a cité la devise d’Atatürk, "Paix dans le pays, paix dans le monde", ainsi que l’affirmation de Hô Chi Minh selon laquelle "Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté", soulignant que ces valeurs continuent de contribuer au rapprochement entre les deux peuples à travers les générations.

Organisée par l’ambassade du Vietnam en Turquie, la cérémonie a réuni la vice-ministre turque des Affaires étrangères, Berris Ekinci, de nombreux ambassadeurs en poste à Ankara, des représentants du Parlement, des ministères et des autorités locales, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne.

L’événement comprenait un programme artistique et un espace gastronomique mettant à l’honneur l’identité culturelle vietnamienne.

Situé sur la colline de Namazgâh, le Musée d’Ethnographie d’Ankara est un lieu historique qui conserve le patrimoine culturel de l’Anatolie. Il a également été le premier lieu de repos de Mustafa Kemal Atatürk.

Des artisans de l’Association de la gastronomie vietnamienne ont présenté aux invités internationaux et aux membres de la communauté vietnamienne plusieurs spécialités traditionnelles, notamment le pho, le banh mi et les nems.

Un programme artistique mêlant musique classique, chants folkloriques vietnamiens et mélodies turques a également été présenté à cette occasion.

À cette occasion, les tours jumelles de l’Union des chambres de commerce et des bourses de commerce de Turquie (TOBB), à Ankara, se sont illuminées aux couleurs du drapeau vietnamien.

L’illumination en rouge et jaune de ce symbole économique majeur de la Turquie a témoigné de l’amitié et de la coopération multiforme de plus en plus étroites entre le Vietnam et la Turquie.

VNA/CVN