Hô Chi Minh, symbole de l’amitié Vietnam - Chine

Une exposition à Kunming met en lumière les liens du Président Hô Chi Minh avec la Chine et son rôle dans l’établissement et le renforcement de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples.

>> Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération entre les organes judiciaires

>> Patrouille conjointe Vietnam - Chine le long de la frontière

>> Vietnam - Chine : échange d'expériences sur la réforme judiciaire et la transformation numérique des tribunaux

>> Vietnam - Chine : renforcer les échanges théoriques entre les deux Partis

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 76e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Chine (1950-2026) et de l’Année de la coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027, le Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, en coordination avec le Consulat général du Vietnam à Kunming, organise une série d’activités visant à honorer le Président Hô Chi Minh et à présenter les traces de ses activités en Chine, contribuant ainsi à promouvoir l’amitié et la solidarité traditionnelles entre les peuples des deux pays.

Cette série d’activités comprend notamment l’ouverture de l’exposition thématique "Le Président Hô Chi Minh et la Chine - Parcours d’amitié, aspiration à la paix et au développement", une rencontre en hommage aux témoins vietnamiens ayant rencontré le Président Hô Chi Minh en 1958, ainsi que la collecte de témoignages, de photographies et d’objets liés au Président Hô Chi Minh à Kunming et dans la province du Yunnan. Le Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel présente également au public plusieurs ouvrages et publications photographiques consacrés au Président Hô Chi Minh.

Plus de 100 documents et photographies

Activité centrale du programme, l’exposition présente plus de 100 documents et photographies, dont certains sont dévoilés pour la première fois. Elle retrace la vie, la carrière et les activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh en Chine, ainsi que ses liens étroits avec des révolutionnaires, des intellectuels et le peuple chinois, mettant en lumière le processus de formation, de consolidation et de transmission de l’amitié Vietnam - Chine à travers les différentes périodes.

Photo : VNA/CVN

L’exposition est organisée en trois parties. La première, intitulée "Le Président Hô Chi Minh - Celui qui a posé les fondations de l’amitié Vietnam - Chine (1911-1949)", présente les activités du Président Hô Chi Minh en Chine dans sa quête de la voie du salut national et au cours de son action révolutionnaire.

La deuxième partie, intitulée "Le Président Hô Chi Minh - Celui qui a œuvré au renforcement de l’amitié Vietnam - Chine (1950-1969)", retrace l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1950 ainsi que leur développement progressif dans les domaines de l’amitié et de la coopération.

La troisième partie, intitulée "Que l’amitié Vietnam - Chine soit à jamais florissante et durable", présente la continuité et le développement des relations bilatérales à l’époque actuelle. Les images et documents consacrés aux échanges, aux rencontres et à la coopération dans de nombreux domaines témoignent de la continuité et de la valorisation des acquis bâtis par les générations précédentes.

L’exposition établit notamment un lien entre les valeurs historiques et les relations Vietnam - Chine actuelles, à travers des images et documents consacrés à la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm en Chine, du 14 au 17 avril 2026. Il s’agit d’une importante activité diplomatique ayant contribué à consolider la confiance politique et à promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux États dans la nouvelle période.

Dans le cadre du programme, le Site des vestiges présente également aux représentants et au public de Kunming plusieurs ouvrages et publications photographiques consacrés à la vie, à la carrière, à la pensée, à l’éthique et au style du Président Hô Chi Minh, ainsi qu’à ses activités diplomatiques avec les pays du monde, dont la Chine. Sont également présentées des publications consacrées aux lieux où le Président Hô Chi Minh a vécu et travaillé au sein du Palais présidentiel.

Une activité culturelle et diplomatique significative

S’adressant au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Chine, Nguyên Van Duong, vice-directeur du Site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, a indiqué que l’exposition constituait une activité culturelle et diplomatique significative, contribuant à mieux faire connaître la vie, la carrière et le parcours révolutionnaire du Président Hô Chi Minh en Chine, et à mettre davantage en lumière ses contributions à l’établissement et au renforcement de l’amitié Vietnam - Chine.

Selon lui, grâce aux documents et aux images présentés, le public, en particulier les jeunes des deux pays, a davantage l’occasion de mieux comprendre la tradition de solidarité et d’amitié entre les deux peuples, et de contribuer à la préserver, à la transmettre et à promouvoir davantage la coopération intégrale Vietnam - Chine.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Ma Zhi-hang, un citoyen chinois, a déclaré avoir été profondément ému en découvrant les images et documents consacrés au Président Hô Chi Minh présentés dans le cadre de l’exposition. Il a indiqué éprouver depuis son enfance un profond respect et une grande admiration pour le Président Hô Chi Minh, dirigeant éminent qui a consacré toute sa vie à l’édification du Vietnam et qui est aimé et respecté tant par le peuple vietnamien que par le peuple chinois.

Pour les étudiants vietnamiens actuellement en formation en Chine, l’exposition constitue non seulement une occasion d’approfondir leur connaissance de la vie, de la carrière et des contributions du Président Hô Chi Minh à l’amitié Vietnam - Chine, mais aussi de mieux prendre conscience du rôle et de la responsabilité de la jeune génération dans la préservation, la transmission et la promotion de la tradition de solidarité et d’amitié entre les deux pays.

Cette série d’activités contribue non seulement à préserver et à valoriser les documents consacrés au Président Hô Chi Minh, mais aussi à élargir les échanges culturels, à renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples vietnamien et chinois. Elle contribue ainsi à promouvoir davantage les valeurs de paix, d’amitié, de coopération et de développement et à consolider les bases sociales solides des relations Vietnam - Chine dans la nouvelle période.

VNA/CVN