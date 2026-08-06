Le dirigeant Tô Lâm appelle à renouveler la planification et le développement des infrastructures

En présidant la séance de travail avec le Comité du Parti au sein du gouvernement et les organes concernés sur l'exécution de la Résolution N°13 du Comité central du Parti (XI e mandat) et de la Conclusion N°72 du Bureau politique du Parti (XIII e mandat), le dirigeant Tô Lâm a souligné que les infrastructures ne servent pas seulement la production et la vie quotidienne, mais sont également devenues un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Elles doivent être évaluées en fonction des avantages qu'elles procurent aux citoyens, aux entreprises et à l'économie, a-t-il déclaré.

>> Le dirigeant Tô Lâm appelle à faire de Son La un pôle agricole et touristique

>> Des Statuts du Parti en phase avec les nouvelles exigences de la nouvelle étape

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à un profond renouvellement des travaux de planification et de développement des infrastructures, estimant qu'ils devaient être pleinement cohérents avec la stratégie nationale de développement.

En présidant la séance de travail avec le Comité du Parti au sein du gouvernement et les organes concernés sur l'exécution de la Résolution N°13 du Comité central du Parti (XIe mandat) et de la Conclusion N°72 du Bureau politique du Parti (XIIIe mandat), le leader suprême a souligné que les infrastructures ne servent pas seulement la production et la vie quotidienne, mais sont également devenues un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Elles doivent être évaluées en fonction des avantages qu'elles procurent aux citoyens, aux entreprises et à l'économie, a déclaré le dirigeant.

Tô Lâm a salué les progrès rapides réalisés ces dernières années dans le développement des infrastructures, qu'il a attribués à la détermination du gouvernement, des ministères et des collectivités locales. Selon lui, ces avancées ont contribué à lever de nombreux obstacles au développement, à élargir les espaces de croissance et à améliorer les conditions de vie de la population.

Il a également relevé des limites et a souligné la nécessité d'innover la pensée en matière d'aménagement pour garantir la cohérence entre la planification et les investissements, à privilégier la qualité du service, à harmoniser les structures physiques, numériques et naturelles, et à faire des infrastructures un secteur économique stratégique. Le rôle d'orientation de l'État doit être pleinement valorisé pour mobiliser les ressources nécessaires.

Photo : VNA/CVN

Parmi les priorités, le haut dirigeant a insisté sur la nécessité de renouveler les travaux de planification et de développement des infrastructures. Ceux-ci devront être alignés sur la stratégie nationale de développement, l'organisation des espaces économiques et le renforcement de la compétitivité du pays. Ils devront également s'inscrire dans une vision de long terme, favoriser les connexions intersectorielles et interrégionales et anticiper les évolutions technologiques, économiques, démographiques et climatiques.

Investissements au service des infrastructures stratégiques

En ce qui concerne la gestion des investissements et des biens publics, le leader Tô Lam a prôné la responsabilité accrue des dirigeants. Il a insisté sur la gestion du cycle de vie complet des ouvrages, la garantie des conditions en matière de terrain, de fonds, de premières matières, de technologie, de main-d’œuvre et de planification avant la décision d’investissement ainsi que la mise en place urgente d'une base de données unifiée. L'efficacité ne doit pas se mesurer uniquement au taux de décaissement, mais surtout à la qualité, au respect des délais et à la capacité de raccordement des projets, a souligné le dirigeant.

Le dirigeant a également demandé de concentrer les ressources sur les infrastructures stratégiques, notamment les grands réseaux de transport et de logistique, les voies navigables, les chemins de fer nationaux et urbains, le réseau électrique, les infrastructures numériques ainsi que les ouvrages destinés à renforcer la résilience face au changement climatique, à protéger les ressources en eau et à garantir la sécurité des barrages, en particulier dans les zones industrielles, les ports, les villes côtières et le Delta du Mékong.

Il a, par ailleurs, appelé à réformer les mécanismes de mobilisation et d'allocation des ressources financières. Il a souligné le rôle moteur de l'investissement public, qui doit être concentré sur les ouvrages d'importance nationale et régionale ainsi que sur les infrastructures essentielles et de défense. Il a également plaidé pour l'amélioration du mécanisme de partenariat public-privé (PPP) afin d'attirer davantage de capitaux privés et internationaux.

Évoquant la vision à long terme, Tô Lâm a affirmé que les infrastructures construites aujourd'hui façonneraient le développement du Vietnam pour les décennies à venir. D'ici à 2045, le pays devra disposer d'un réseau d'infrastructures moderne, vert, intelligent et résilient, garantissant à l'ensemble de la population un accès équitable aux services essentiels. Il a enfin appelé les autorités à tous les niveaux à faire preuve d'un sens élevé des responsabilités afin que chaque ouvrage constitue un héritage durable au service des générations futures.

VNA/CVN