Le Vietnam et le Laos s’unissent pour approfondir leur coopération bilatérale

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, accompagné des chefs des organes de représentation du Vietnam dans le pays, a félicité lundi 5 octobre Saleumxay Kommasith pour son élection au poste de Premier ministre du Laos, exprimant sa conviction que la coopération bilatérale continuera de se développer de manière approfondie, substantielle et efficace.

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Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a transmis une lettre de félicitations ainsi qu’une corbeille de fleurs de la part du Premier ministre Lê Minh Hung à son homologue lao.

Le diplomate a adressé ses chaleureuses félicitations au Premier ministre Saleumxay Kommasith, soulignant que sa nomination reflétait la confiance du Parti, de l’État et du peuple lao envers ses contributions à l’édification et au développement national, ainsi qu’au renforcement de la relation spéciale entre le Laos et le Vietnam.

Il a exprimé sa conviction que, grâce à sa détermination, son expérience et ses compétences, le nouveau Premier ministre conduirait le gouvernement lao à mettre en œuvre avec succès la résolution du XIIe Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique, contribuant ainsi à bâtir un Laos pacifique, indépendant, démocratique, uni et prospère.

"Le Vietnam accorde toujours la priorité absolue à la consolidation et au renforcement de la relation spéciale Vietnam - Laos", a-t-il souligné.

Il a exprimé l’espoir que, dans ses nouvelles fonctions, le Premier ministre Saleumxay Kommasith continuerait à diriger les ministères, les secteurs et les localités afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et États, ainsi que les accords de coopération entre les deux gouvernements, contribuant ainsi à rendre la coopération bilatérale toujours plus substantielle, concrète et efficace dans divers domaines.

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Le Premier ministre Saleumxay Kommasith, également membre du Politburo, a exprimé sa gratitude au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens pour le soutien et l’aide précieux et sincères apportés au Laos, tant durant la lutte pour la libération nationale par le passé qu’au cours de l’édification et du développement du pays aujourd’hui.

Le chef du gouvernement lao a affirmé que le soutien du Vietnam l’avait accompagné tout au long de ses différents postes et a assuré qu’il continuerait à perpétuer et à promouvoir les acquis de la coopération entre les deux Partis et États.

Il s’est engagé à travailler en étroite coordination avec les dirigeants vietnamiens et à diriger les organismes compétents des deux pays pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau ainsi que les programmes et projets de coopération, transformant ainsi les engagements en résultats concrets et apportant des bénéfices tangibles aux populations des deux pays.

Ces efforts contribueront à renforcer davantage la relation Vietnam - Laos, afin qu’elle demeure spéciale, exemplaire, fidèle et pure, constituant un bien commun inestimable pour les deux pays, a-t-il souligné.

Le même jour, il a également remis des lettres de félicitations et des corbeilles de fleurs de la part du Premier ministre Lê Minh Hung et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân à Sonexay Siphandone, nouvellement élu président de l’Assemblée nationale du Laos.

Auparavant, l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm et les chefs des organes de représentation du Vietnam au Laos étaient allés féliciter Thongsavan Phomvihane, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, pour son élection au Politburo du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL).

Le diplomate a également transmis une lettre de félicitations et une corbeille de fleurs de la part de Lê Hoài Trung, membre du Politburo et ministre des Affaires étrangères, à Thongsavan Phomvihane.

Il a déclaré que cette élection reflétait la reconnaissance, par le Parti et l’État laotiens, de ses contributions significatives à la défense, à l’édification et au développement du pays, notamment dans le domaine des relations extérieures.

L’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a exprimé l’espoir que Thongsavan Phomvihane poursuivrait une coordination étroite avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les organismes vietnamiens compétents afin de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération conclus entre les hauts dirigeants des deux Partis et États, ainsi qu’entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Il a également abordé des questions relatives à la coopération entre les Partis et aux relations bilatérales, ainsi qu’aux préparatifs des prochaines visites au Laos de hauts dirigeants vietnamiens.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Thongsavan Phomvihane a remercié l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm et le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung pour leurs félicitations, soulignant que ce geste reflétait l’amitié de longue date et les liens étroits unissant le Laos et le Vietnam.

Il a affirmé avoir toujours été pleinement conscient, tout au long de sa carrière, de l’importance de la relation spéciale entre le Laos et le Vietnam, et s’est engagé à continuer de préserver et de cultiver ces liens uniques.

Il a assuré que le Laos continuerait d’œuvrer pour rendre la coopération bilatérale avec le Vietnam substantielle, concrète et efficace dans tous les domaines, au bénéfice des populations des deux pays et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN