Le Premier ministre Le Minh Hung atttendu au Laos et au Cambodge

À la veille des visites officielles du Premier ministre Le Minh Hung au Laos et au Cambodge, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a présenté les objectifs et les perspectives de ce déplacement de haut niveau.

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Selon le diplomate, ces visites officielles, prévues du 8 au 9 octobre 2026 au Laos et du 9 au 10 octobre 2026 au Cambodge, constitueront les premières visites officielles du Premier ministre Le Minh Hung dans ces deux pays.

Photo : VNA/CVN

Ces visites témoignent de la haute considération et de la priorité accordées par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens à ces deux pays voisins. Elles contribueront à approfondir davantage les relations de « grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique » entre le Vietnam et le Laos, ainsi que celles de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme » entre le Vietnam et le Cambodge.

Dans un contexte mondial et régional complexe et imprévisible, leur principal objectif est de concrétiser les accords et engagements convenus ces derniers temps entre les dirigeants vietnamiens et leurs homologues lao et cambodgiens.

Au Laos, la visite interviendra quelques jours seulement après l’élection de Saleumxay Kommasith au poste de Premier ministre, permettant aux deux chefs de gouvernement d’échanger sur les orientations et les mesures destinées à renforcer la coopération entre les deux gouvernements dans la nouvelle période.

Au Cambodge, la visite aura lieu quatre mois après la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Hun Manet, alors que les deux pays disposent encore d’un important potentiel de coopération, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement et le tourisme.

Ces dernières années, les relations du Vietnam avec le Laos et le Cambodge ont continué de se développer, avec des résultats concrets dans différents domaines.

Avec le Laos, les relations politiques se sont notamment approfondies, tandis que la défense et la sécurité demeurent un pilier important de la coopération. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont atteint environ 3 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 32 % par rapport à 2024. Le Vietnam compte par ailleurs environ 300 projets d’investissement au Laos, représentant un capital enregistré total d’environ 7,04 milliards de dollars.

Avec le Cambodge, la confiance politique continue de se renforcer, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité gagne en efficacité. Le commerce bilatéral s’est élevé à 11,33 milliards de dollars en 2025, en hausse de 11,7 % par rapport à 2024. Le Vietnam compte actuellement 223 projets d’investissement au Cambodge, représentant un capital enregistré total de près de 3,4 milliards de dollars.

Le Vietnam maintient en outre une coordination étroite avec le Laos et le Cambodge au sein de l’ASEAN, des Nations unies et des mécanismes de coopération dans la sous-région du Mékong.

Concernant les attentes liées à ces visites, le vice-ministre Nguyen Manh Cuong a indiqué qu’elles s’inscrivaient dans la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie lors du XIVe Congrès national du Parti et des résolutions stratégiques du Bureau politique, qui accordent une haute priorité aux relations de voisinage avec le Laos et le Cambodge.

Le gouvernement vietnamien souhaite convenir avec les gouvernements lao et cambodgien de mesures concrètes pour mettre en œuvre plus efficacement les accords et engagements de haut niveau, tout en donnant un nouvel élan à la coopération économique, au commerce, à l’investissement et à la connectivité en matière d’infrastructures. L’objectif est de porter les échanges commerciaux avec le Laos à 10 milliards de dollars et ceux avec le Cambodge à 20 milliards de dollars, conformément aux objectifs fixés par les dirigeants des pays concernés.

Les visites contribueront également à promouvoir la coopération dans l’éducation, la formation, le développement des ressources humaines, les sciences et technologies ainsi que dans de nouveaux domaines répondant aux besoins de développement de chaque pays.

Elles contribueront également à préparer les célébrations prévues en 2027, année qui marquera le 65e anniversaire des relations diplomatiques et le 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos, ainsi que le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge.

Le vice-ministre Nguyen Manh Cuong s’est déclaré convaincu que les visites du Premier ministre Le Minh Hung donneraient un nouvel élan à la coopération du Vietnam avec le Laos et le Cambodge, en rendant les relations avec ces deux pays voisins plus substantielles et plus efficaces, et contribueraient ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

VNA/CVN