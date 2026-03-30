Vietnam - HSBC : accélérer l’accès aux capitaux internationaux et la notation souveraine

Le ministre des Finances, Nguyên Van Thang a récemment reçu et travaillé avec une délégation du groupe HSBC, conduite par Georges Elhedery, directeur général de HSBC, affirmant que HSBC est un partenaire stratégique fiable, ayant accompagné le ministère des Finances à travers plusieurs phases importantes de développement, notamment en tant que conseiller clé lors des émissions d’obligations du gouvernement sur les marchés internationaux en 2005, 2010 et 2014.

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Photo : TBTC/CVN

En termes de taille du marché, à fin 2025, la valeur totale du marché des obligations du gouvernement a atteint environ 2,62 millions de milliards de dôngs (99,54 milliards de dollars), soit 20,4% du PIB. Rien qu’en 2025, le Trésor public a émis environ 371.500 milliards de dôngs d’obligations. La structure des investisseurs continue de s’améliorer, avec une part des institutions financières non bancaires de long terme atteignant environ 62%.

Le ministre Nguyên Van Thang a particulièrement insisté sur la vision stratégique visant à améliorer rapidement la notation de crédit souveraine du Vietnam. Grâce à son réseau et à son expertise approfondie, HSBC continuera de conseiller sur la feuille de route et les solutions techniques nécessaires pour concrétiser cet objectif.

Par ailleurs, il a réaffirmé la détermination du Vietnam à promouvoir la finance durable. Le ministère des Finances se concentre sur l’élaboration d’un système de classification verte et sur le développement du marché des crédits carbone afin de renforcer l’attractivité du pays auprès des grands investisseurs internationaux.

Le ministre a également proposé que HSBC soutienne des programmes de formation approfondie et de détachement de cadres du ministère dans les grands centres financiers, afin de leur permettre d’accéder aux pratiques modernes de marché. Les deux parties renforceront aussi leur coordination pour lever les obstacles techniques et accélérer la requalification du marché boursier vietnamien, créant ainsi des conditions favorables à une participation accrue des investisseurs internationaux.

De son côté, Georges Elhedery, a affirmé que le groupe considère le Vietnam comme un marché stratégique clé et s’engage à servir de passerelle solide pour canaliser les flux de capitaux mondiaux vers le pays. Il a pleinement soutenu la priorité accordée à l’amélioration de la notation souveraine, qu’il considère comme un levier essentiel pour attirer des investisseurs institutionnels de long terme.

Le dirigeant de HSBC s’est également engagé à mettre en œuvre des programmes de formation et de détachement au sein de ses filiales internationales, afin de transférer des connaissances spécialisées. HSBC continuera par ailleurs à jouer un rôle de relais auprès des agences de notation et des institutions financières de renom, contribuant ainsi à accélérer l’amélioration de la notation de crédit et la requalification du marché boursier vietnamien, tout en favorisant des entrées de capitaux étrangers plus importantes.

Enfin, Nguyên Van Thang a exprimé le souhait que HSBC poursuive l’expansion de ses activités au Vietnam, augmente ses crédits et renforce sa coopération dans les futures émissions d’obligations souveraines vietnamiennes sur les marchés internationaux.

VNA/CVN