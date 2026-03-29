Les entreprises américaines veulent investir plus dans le secteur fintech au Vietnam

S’exprimant lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam - États-Unis, placé sous le thème "Technologie et avenir de la finance mondiale", le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’un environnement favorable aux investissements, grâce à des politiques novatrices et à une protection renforcée des investisseurs étrangers.

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Photo : VNA/CVN

Poursuivant sa visite de travail aux États-Unis, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh, a pris la parole le 27 mars (heure locale) lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam - États-Unis.

Il a également rencontré une délégation de l’Oregon, s’est entretenu avec le trésorier de l’État de Californie et a collaboré avec des entreprises explorant les opportunités d’investissement au Vietnam.

Ce dialogue, placé sous le thème "Technologie et avenir de la finance mondiale", a réuni plus de 50 entreprises américaines issues des secteurs de la finance numérique, de la blockchain, de l’intelligence artificielle (IA), des crypto-actifs, des startups, des biotechnologies et des infrastructures de données.

Dans son discours, Nguyên Hoa Binh a exposé la stratégie du Vietnam visant à bâtir un centre financier international moderne et transparent, intégré aux marchés mondiaux. Le modèle proposé, "un centre - deux destinations", positionnera Hô Chi Minh-Ville comme un pôle traditionnel des marchés de capitaux, tandis que Dà Nang se concentrerait sur la fintech, les actifs numériques et l’innovation. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’un environnement favorable à l’investissement, grâce à des politiques novatrices et à une protection renforcée des investisseurs étrangers.

Les participants ont indiqué que le Vietnam entrait dans une phase cruciale de transformation de son potentiel en croissance tangible, à l’instar de la Chine et de la République de Corée. Les réformes en cours, la simplification institutionnelle et les politiques axées sur l’innovation ont été perçues comme des signaux forts pour les investisseurs internationaux. Les entreprises ont souligné la main-d’œuvre qualifiée, les solides compétences techniques et le dynamisme entrepreneurial du Vietnam comme des atouts majeurs.

Les entreprises ont également plaidé pour des cadres réglementaires plus clairs et plus prospectifs afin d’accélérer la coopération dans le domaine de la fintech, notamment des mécanismes de reconnaissance des entités économiques pilotées par l’IA et des modèles de bac à sable pour les technologies émergentes. Le renforcement des écosystèmes d’innovation et l’attraction des talents internationaux ont été présentés comme des priorités, de même que de nouveaux concepts tels que les "villes éphémères" pour canaliser rapidement les capitaux et les idées.

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Lors des rencontres avec des représentants de l’Oregon, menés par le sénateur Mark Meek, la délégation américaine a décrit le Vietnam comme un partenaire complémentaire dans les secteurs de la haute technologie, des énergies propres, de l’agriculture et de la logistique. Les deux parties ont souligné l’ancienneté de leurs relations et la fréquence de leurs échanges, renforcés par la communauté vietnamienne de l’Oregon.

Les représentants de l’Oregon se sont dit prêts à soutenir l’objectif du Vietnam de former 50.000 ingénieurs d’ici 2030 et de relier les écosystèmes d’innovation à la "Silicon Forest" de l’Oregon. Parmi les propositions figuraient également le développement des exportations de produits clés tels que les myrtilles et l’étude de liaisons de transport multimodales directes avec le port de Portland, ainsi qu’une coopération en matière de transition énergétique.

Sur la base du partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable, Nguyên Hoa Binh a réaffirmé l’ouverture du Vietnam aux investisseurs, aux institutions financières et aux banques de l’Oregon, notamment pour le futur centre financier international.

Parallèlement, la trésorière de l’État de Californie, Fiona Ma, a décrit le Vietnam comme un partenaire essentiel, soulignant l’influence croissante de la communauté vietnamienne en Californie. Des entreprises et des universités californiennes ont manifesté leur intérêt pour le développement des investissements et des échanges commerciaux.

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S’appuyant sur l’expérience de la Californie en matière de gestion de grands fonds de pension et d’émission d’obligations municipales, Fiona Ma a suggéré des pistes pour que le Vietnam diversifie la mobilisation de capitaux verts.

Les deux parties ont discuté de la coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation, des infrastructures, des énergies propres et des échanges interpersonnels, ainsi que de propositions telles que le développement de l’agrotourisme et l’application de l’intelligence artificielle pour améliorer la gouvernance et l’efficacité opérationnelle.

Lors d’une table ronde d’entreprises, Hong Fang, présidente d’OKX, a décrit le Vietnam comme un marché à fort potentiel, doté d’une population jeune et férue de technologie, et d’un vivier important d’ingénieurs talentueux. Elle s’est félicitée de l’ouverture du gouvernement au dialogue politique et aux pratiques internationales, et a exprimé son intérêt à contribuer à l’écosystème fintech vietnamien.

Hong Fang a proposé d’approfondir les échanges politiques et de partager l’expérience internationale en matière de création de cadres de test pour les actifs numériques, tout en s’engageant à mettre en œuvre des normes de conformité internationales afin de garantir un environnement d’investissement transparent et sécurisé.

Parallèlement, Beau Perry, fondateur et Pdg de Blue Evolution, a déclaré que son entreprise souhaitait nouer un partenariat avec le Vietnam dans les domaines de l’agriculture régénératrice, de l’aquaculture et du développement durable, notamment pour le développement des chaînes de valeur des algues.

Nguyên Hoa Binh a salué ces propositions, soulignant leur adéquation avec les secteurs prioritaires du Vietnam et réaffirmant la volonté du pays d’attirer des investissements étrangers de qualité, y compris dans le futur centre financier international. Au cours de sa visite, il a également rencontré le personnel du consulat général du Vietnam à San Francisco avant de terminer son voyage aux États-Unis le 28 mars.

VNA/CVN