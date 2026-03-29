Sécurité énergétique

Le Vietnam sollicite un passage prioritaire pour ses navires dans le détroit d'Ormuz

L’Administration maritime et des voies navigables du Vietnam a récemment formulé une proposition visant à renforcer la sécurité de la navigation de ses navires dans la zone sensible du Moyen-Orient, en particulier dans le détroit d’Ormuz.

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Photo : Middle East Eye/VNA/CVN

Selon l'administration, 19 navires appartenant à des entreprises vietnamiennes opèrent actuellement dans cette région : quatre battent pavillon national et 15 sont immatriculés sous pavillon étranger. Afin de garantir la sécurité de ces bâtiments et de leurs équipages, l’organisme a proposé au ministère de la Construction de solliciter le ministère des Affaires étrangères pour engager des échanges avec son homologue iranien, en vue de faciliter la coopération et d’obtenir un soutien approprié.

Cette démarche vise à obtenir des autorités iraniennes des conditions de navigation plus sûres et préférentielles pour les navires liés à des intérêts vietnamiens.

La proposition établit à cet effet une hiérarchie claire des priorités pour le passage dans le détroit d’Ormuz : en premier lieu, les navires sous pavillon vietnamien assurant le transport de marchandises entre le Moyen-Orient et le Vietnam ; en deuxième lieu, les navires appartenant à des entreprises vietnamiennes mais battant pavillon étranger et employant des marins vietnamiens ; enfin, les navires détenus par des intérêts vietnamiens opérant à l’international avec des équipages étrangers.

En même temps, le Vietnam propose à l'Iran de faciliter le transport du pétrole brut et des produits pétroliers depuis le Moyen-Orient afin d'assurer un approvisionnement énergétique stable pour l'économie nationale.

Par ailleurs, l'obtention d'une notification officielle de la part de l'Iran est jugée indispensable pour permettre aux armateurs de souscrire aux assurances de guerre nécessaires (une couverture actuellement refusée par de nombreux assureurs en l'absence d’une notification officielle des autorités iraniennes).

Photo : Reuters/VNA/CVN

L’Administration maritime a en outre recommandé de mobiliser les représentations diplomatiques vietnamiennes au Moyen-Orient afin d’assurer un suivi en temps réel de la situation et de pouvoir apporter une assistance rapide en cas d’urgence.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures, une réunion a été organisée avec le Département consulaire, le Département du Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des représentants d’ambassades étrangères et des acteurs du secteur maritime.

Les entreprises concernées ont, de leur côté, adressé une pétition aux autorités afin qu’elles engagent des discussions avec l’Iran, dans le but de créer des conditions favorables, de garantir la sécurité et de permettre aux navires et équipages vietnamiens d’opérer en toute sûreté dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz.

VNA/CVN