Le Vietnam à l’écoute du modèle énergétique japonais

Dans un contexte marqué par de profondes mutations géopolitiques à l’échelle mondiale, notamment les tensions au Moyen-Orient, région clé dans la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale, la sécurité énergétique s’impose de plus en plus comme une priorité stratégique pour de nombreux pays.

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Photo : Kyodo/VNA/CVN

S’exprimant auprès du correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Tokyo, le Professeur et Docteur Tetsuya Terazawa, président de l’Institut de l’économie de l’énergie du Japon, a analysé la manière dont le Japon fait face aux chocs énergétiques, tout en proposant des pistes de réflexion utiles pour le Vietnam dans la garantie de sa sécurité énergétique et son développement durable.

Selon lui, la capacité à faire face aux crises énergétiques à court terme dépend largement du niveau de préparation en amont. Face aux risques de perturbation de l’approvisionnement, le Japon a déployé simultanément plusieurs mesures, notamment la libération de ses réserves énergétiques, la diversification des sources d’importation et l’ajustement du mix énergétique dans la production d’électricité. La mise sur le marché des réserves ne vise pas seulement à renforcer l’offre, mais aussi à rassurer les acteurs économiques et à éviter les réactions de panique.

Parallèlement, le Japon s’efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des routes d’approvisionnement sensibles, à l’instar du détroit d’Ormuz, en diversifiant ses partenaires et ses itinéraires d’importation. Cette approche illustre un principe fondamental : la sécurité énergétique ne consiste pas uniquement à garantir l’approvisionnement, mais également à limiter les risques liés aux goulots d’étranglement géopolitiques.

Un autre pilier essentiel réside dans le niveau élevé des réserves de pétrole brut, équivalant à environ 254 jours de consommation. Au-delà de son aspect technique, ce volume constitue un levier important pour renforcer la confiance du marché et de la société.

Dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), le Japon a su bâtir un système d’approvisionnement relativement stable grâce à des contrats à long terme et à sa participation directe dans les projets d’exploitation et de production. Ce modèle permet non seulement de sécuriser les volumes, mais aussi de limiter la volatilité des prix et de mieux maîtriser la chaîne de valeur.

Par ailleurs, l’efficacité énergétique constitue une orientation stratégique de long terme. Depuis le choc pétrolier de 1973, le Japon a continuellement amélioré son efficacité énergétique, se positionnant aujourd’hui parmi les pays les plus performants au monde. La réduction de la consommation énergétique contribue à diminuer la dépendance aux importations tout en renforçant la compétitivité économique.

À la lumière de ces expériences, le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer un système énergétique plus durable, flexible et résilient face aux chocs externes. Dans un contexte de forte croissance économique et d’augmentation de la demande énergétique, il lui est possible de bâtir une stratégie moderne conciliant sécurité, efficacité et durabilité.

En premier lieu, le renforcement des réserves de pétrole brut apparaît comme une priorité pour consolider la sécurité énergétique nationale. Le Vietnam pourrait progressivement accroître ses capacités de stockage en combinant réserves stratégiques et commerciales, afin d’améliorer sa capacité de réaction face aux perturbations de l’offre.

En parallèle, l’optimisation de la structure d’importation du GNL constitue un levier important. L’augmentation de la part des contrats à long terme, la diversification des fournisseurs et une participation plus active à la chaîne de valeur mondiale permettraient de limiter les risques de volatilité des prix et de garantir la continuité de l’approvisionnement.

Photo : VNA/CVN

L’amélioration de l’efficacité énergétique représente également un axe stratégique majeur. Le renforcement des performances énergétiques dans l’industrie, le bâtiment et la consommation contribuera à réduire les coûts de production, à accroître la compétitivité et à soutenir la transition vers une croissance verte.

Dans le cadre de la transition énergétique, le Vietnam dispose d’un fort potentiel en énergies renouvelables, notamment l’éolien. L’exploitation optimale de ces ressources nécessite cependant des investissements accrus dans les réseaux de transport d’électricité interrégionaux, afin d’assurer une distribution efficace de l’énergie.

En outre, la mise en place d’un système énergétique flexible est indispensable. Les centrales au gaz utilisant le GNL peuvent jouer un rôle clé en compensant l’intermittence des énergies renouvelables. De même, le développement du pompage-turbinage hydraulique, véritable "batterie naturelle", permettrait de stocker l’énergie à grande échelle et de stabiliser le système électrique.

À plus long terme, le développement de sources d’énergie de base stables mérite d’être envisagé, notamment l’énergie nucléaire, afin de répondre à la demande croissante en électricité, en particulier dans les secteurs de haute technologie et des centres de données.

Au-delà des solutions nationales, la coopération internationale joue un rôle essentiel. Le Japon constitue un partenaire stratégique du Vietnam grâce à son expertise, sa technologie et ses capacités financières. Les deux pays peuvent renforcer leur collaboration dans des domaines variés tels que les infrastructures GNL, les énergies renouvelables, les réseaux électriques intelligents ou encore les nouvelles sources d’énergie comme l’hydrogène et l’ammoniac.

La participation à des initiatives régionales, telles que la Communauté asiatique pour des émissions nettes nulles (AZEC), offre également au Vietnam des opportunités accrues d’accès aux ressources, aux technologies et aux expériences internationales.

En somme, l’expérience japonaise montre que la sécurité énergétique repose sur une approche globale combinant réserves stratégiques, diversification des sources, efficacité énergétique et développement de nouvelles énergies. Pour le Vietnam, l’adaptation de ces enseignements constitue un levier important pour bâtir un système énergétique moderne, durable et résilient face aux défis futurs.

VNA/CVN