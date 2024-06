Promouvoir les liens régionaux, une percée pour la croissance économique

La situation économique au cours du premier semestre a montré des signes positifs. La province de Bac Giang s'affirme comme le leader national en termes de croissance des investissements, de la production industrielle et du PIB régional. Au cours des six premiers mois de 2024, sa croissance du PIB régional a atteint 14,14%, ce qui la place en tête du pays. Au premier trimestre, cette localité était également en tête du pays en la matière. L'apparition d'une série de grands fabricants, tels que Foxconn, Luxshare ICT, Fukang, Hana Micron..., est l'une des raisons pour lesquelles Bac Giang connaît une croissance aussi fulgurante. Sa production industrielle a augmenté de 26,64%, ce qui constitue un important moteur de croissance.

Au premier semestre, de nombreuses autres localités ont connu également une croissance du PIB régional remarquable. Par exemple, Khanh Hoa, +12,73 %, Quang Ninh, +9,02 % ; Nam Dinh, +8,56% ; Binh Dinh +7,6% ; Dông Nai +6,8%... Ces taux de croissance sont pour la plupart supérieurs à ceux des six premiers mois de l'année dernière. Cette tendance positive concerne également Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, avec 6% et 6,46%, respectivement.

Une percée pour la croissance

Cette croissance des localités contribuera certainement à aider l'économie vietnamienne à retrouver une dynamique, à surmonter progressivement la peur de ne pas pouvoir suivre la marche du monde, comme l’a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, lors de la réunion périodique du gouvernement en mai 2024.

Le ministre a proposé une série de solutions telles que promouvoir fortement les moteurs de croissance traditionnels, en promouvoir de nouveaux issus de l'économie numérique, de l'économie circulaire et des nouveaux domaines de production tels que les semi-conducteurs, l'IA...

Dans les récents rapports soumis au gouvernement, le ministère du Plan et de l'Investissement a également continuellement mis l'accent sur la mise en œuvre de plans directeurs régionaux et la promotion des liens régionaux. Ces derniers sont même considérée comme une "clé" pour promouvoir la croissance et créer des avancées socio-économiques dans les localités ainsi que dans l’ensemble du pays.

"Les liens régionaux sont désormais une tendance inévitable. Il faut lier étroitement les régions pour se soutenir mutuellement, se compléter, exploiter et tirer pleinement parti des avantages et potentiels de chacun", a estimé le ministre Nguyên Chi Dung, tout en citant l’exemple des liens au sein de la région Centre septentrional - littoral du Centre, qui a connu en 2023 une croissance de 5,51% et déployé trois projets d'aéroports et un de port maritime.

Les liens intrarégionaux ont clairement des effets socio-économiques positifs sur l'ensemble de la région et sur chaque localité de celle-ci. La promotion des liens régionaux sera un "coup de pouce" pour la croissance.

VNA/CVN