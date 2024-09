Vietnam - Ghana : promotion de la coopération économique et commerciale

Le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Centre de promotion des investissements du Ghana (GIPC), a organisé le 25 septembre dans la mégapole du Sud, un colloque de promotion du commerce et des investissements sur le marché ghanéen.

Le directeur adjoint de l'ITPC, Dào Minh Chanh, a souligné les progrès significatifs réalisés dans le partenariat entre le Vietnam et le Ghana au cours des dernières années, en particulier dans le domaine commercial, précisant que le Ghana est désormais le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Afrique de l'Ouest, avec des échanges bilatéraux atteignant 733 millions d'USD en 2023.

Les deux pays développeront leurs liens bilatéraux, notamment dans le domaine économique, de manière profonde et substantielle à l'approche de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques en 2025, a-t-il ajouté.

Selon les statistiques des Douanes du Vietnam, entre janvier et août, les échanges bilatéraux ont été estimés à 560,7 millions d'USD, les recettes d'exportation du Vietnam s'élevant à 282,3 millions d'USD. Le Vietnam a expédié du riz, des confiseries, des vêtements et des textiles au Ghana et a acheté des noix de cajou et du bois au pays.

Dào Minh Chanh a déclaré que Hô Chi Minh-Ville avait exporté pour 35,2 millions d'USD de produits vers le Ghana au premier semestre, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente.

L'ITPC souhaite renforcer la connectivité entre les entreprises vietnamiennes et celles du Ghana et s'engage à promouvoir les activités commerciales et d'investissement ainsi qu'à créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux parties puissent élargir leurs marchés.

Le vice-ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale chargé des questions politiques et économiques, Kwaku Ampratwum-Sarpong, a souligné que les deux pays bénéficiaient de diverses opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture de haute technologie et de l'énergie.

Le Ghana a élaboré des stratégies pour diversifier son économie, notamment la facilitation des conditions commerciales pour les investisseurs, a-t-il déclaré. Le pays appelle à des investissements dans l'agriculture de haute technologie, le développement des infrastructures, l'énergie et le tourisme tandis que le Vietnam a des atouts dans la riziculture et la pisciculture.

Le pays souhaite travailler avec des partenaires vietnamiens pour faire passer le commerce du cacao et sa production à un niveau supérieur, a-t-il ajouté.

