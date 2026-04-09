Cérémonie d’accueil du permanent du Secrétariat du Parti au Laos

La cérémonie d’accueil solennelle en l’honneur de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), en visite officielle au Laos, a été organisée le 9 avril à Vientiane.

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Photo : VNA/CVN

L’événement était présidé par Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Après la cérémonie d’accueil, le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu, et son homologue lao, Vilay Lakhamphong, ont entamé leur entretien.

Plus tôt dans la matinée, dès son arrivée dans la capitale lao, Trân Câm Tu, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, est allé déposer une gerbe au Monument des soldats inconnus à Vientiane, afin de rendre hommage aux combattants et aux figures éminentes du peuple lao qui ont sacrifié leur vie pour l’œuvre de libération, de défense et de construction du pays.

VNA/CVN