Le SG du Parti et président de République effectuera une visite d’État en Chine

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|Le secrétaire général du Parti et président de République, Tô Lâm, s'exprime lors d'un événement à Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
Cette visite s’effectuera à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.
VNA/CVN