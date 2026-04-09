Le SG du Parti et président de République effectuera une visite d’État en Chine

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectuera une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril 2026, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite s’effectuera à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de son épouse.

VNA/CVN