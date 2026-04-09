Le permanent du Secrétariat du Parti entame une visite officielle au Laos

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), à la tête d’une haute délégation vietnamienne, est arrivé dans la matinée du 9 avril à l’aéroport international de Wattay, à Vientiane, entamant sa visite officielle au Laos.

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Photo : VNA/CVN

La visite fait suite à l’invitation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

À son arrivée, la délégation vietnamienne a été accueillie par de hauts responsables lao, notamment Phet Phomphiphak, membre du Bureau politique et chef du Bureau du Comité central du PPRL, ainsi que Bounleua Phandanuvong, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL.

Il s’agit de la première visite officielle au Laos de Trân Câm Tu en sa qualité de permanent du Secrétariat du Comité central du PCV. Elle intervient dans un contexte particulier, à l’approche de Bunpimay, le Nouvel An traditionnel lao, et à la suite du succès du XIVe Congrès national du PCV ainsi que des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

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Ce déplacement s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la confiance stratégique entre le Vietnam et le Laos, dont les relations politiques continuent de se développer de manière durable et substantielle.

Au cours de la visite, Trân Câm Tu aura des échanges avec de hauts dirigeants lao sur les grandes orientations visant à promouvoir la coopération intégrale. Les discussions porteront sur la mise en œuvre efficace des accords déjà conclus, avec un accent sur des bénéfices concrets pour les deux peuples. Les domaines prioritaires incluent le développement des infrastructures de connectivité, le commerce transfrontalier, l’éducation, la formation et la transformation numérique.

Enfin, le permanent du Secrétariat du PCV rencontrera le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne au Laos.

VNA/CVN