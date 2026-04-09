Le membre du BP, Trân Câm Tu, s’envole pour une tournée au Laos et au Cambodge

Le voyage au Laos et au Cambodge de Trân Câm Tu s’effectue à l'invitation de Vilay Lakhamphong, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), et de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC.

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Photo : VNA/CVN

Le membre du Bureau politique (BP) et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, a quitté jeudi matin 9 avril Hanoï pour des visites officielles au Laos et au Cambodge.

Sa tournée du 9 au 10 avril au Laos et au Cambodge s’effectue respectivement à l’invitation du membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), Vilay Lakhamphong, et du vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC, Samdech Say Chhum.

Il est accompagné notamment des membres du Politburo : Bùi Thi Minh Hoài, secrétaire du Comité central du PCV et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères, et Doàn Minh Huân, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Sa délégation comprend, entre autres, la vice-présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Thanh, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, du vice-ministre de la Défense Nguyên Truong Thang, le vice-ministre de la Sécurité publique Dang Hông Duc, et le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Tâm.

Les secrétaires des Comités du Parti de la province de Gia Lai, Thai Dai Ngoc ; de la province de Nghê An, Nguyên Khac Thân ; de la province de Hà Tinh, Nguyên Duy Lâm ; de la province de Diên Biên, Trân Tiên Dung ; le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville de Hanoi, Nguyên Trong Dông ; l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, et l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyên Minh Vu font également parti de la délégation.

VNA/CVN