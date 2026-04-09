La coopération Vietnam - Laos renforcée par la signature de nouveaux documents

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, et son homologue du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), Vilay Lakhamphong, ont assisté, dans la matinée du 9 avril, au siège du Comité central du PPRL à Vientiane, à la cérémonie de remise de documents de coopération bilatérale.

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Photo : VNA/CVN

L'événement vise à resserrer les liens entre les organes concernés, contribuant ainsi à consolider et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Les documents remis comprennent notamment un projet de coopération en matière d’archives et de bibliothèques pour la période 2026-2030 entre les bureaux des Comités centraux des deux Partis, ainsi qu’un protocole d’accord (MOU) de coopération entre la province vietnamienne de Diên Biên et celle lao de Luang Namtha pour la période 2026-2029.

Ces dernières années, les relations Vietnam - Laos ont continué de se développer de manière positive et globale, enregistrant des résultats substantiels dans de nombreux domaines. Les relations politiques demeurent un pilier essentiel, caractérisé par un haut niveau de confiance mutuelle, illustré par des échanges réguliers à haut niveau, des mécanismes de coopération efficaces et une coordination étroite sur la scène internationale.

À la suite de la visite d’État au Laos du secrétaire général Tô Lâm, les deux parties ont activement mis en œuvre le concept de "cohésion stratégique", témoignant d’une coopération approfondie et harmonisée, allant de la vision de développement aux politiques concrètes.

VNA/CVN