Vietnam et Association européenne de libre-échange : un cap commercial franchi

Après 21 cycles de discussions en 14 ans, le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange ont achevé leurs négociations en vue d’un accord de coopération. Le texte contribuera à fluidifier le commerce bilatéral, à stimuler l’innovation et à renforcer les investissements.

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Le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), composée de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein ont, annoncé le 2 juillet la conclusion des négociations de l’Accord de libre-échange Vietnam - AELE. Cette avancée témoigne de la détermination des deux parties à parvenir à la signature de l’accord après quatorze années de négociations. Les deux parties ont tenu 21 cycles de négociations officielles. L’accord, qui devrait être signé au 4e trimestre 2026, est qualifié de complet et moderne, et vise à éliminer ou à réduire les droits de douane ainsi qu’à faciliter les échanges.

Le texte constitue une étape importante dans les efforts du pays pour élargir son réseau d’accords commerciaux et portera à 18 le nombre total d’accords de libre-échange conclus avec ses partenaires et renforçant les liens globaux entre le Vietnam et l’Europe. Il vise à consolider les relations commerciales en supprimant ou en réduisant les droits de douane. Il couvre notamment le commerce des marchandises et des services, les règles d’origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les barrières techniques au commerce, l’investissement et la propriété intellectuelle.

Photo : VNA/CVN

Compétitivité renforcée

Le futur accord devrait ouvrir une nouvelle phase de coopération et jeter des bases solides pour renforcer le commerce, les investissements et la coopération dans de nombreux domaines entre le Vietnam et les pays membres de l’AELE. Il englobe également les mesures de défense commerciale, les marchés publics, le commerce et le développement durable, les petites et moyennes entreprises (PME).

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a qualifié l’accord d’“ambitieux” et “tourné vers l’avenir”, estimant qu’il améliorerait sensiblement l’accès aux marchés des biens et des services tout en renforçant la coopération dans des domaines tels que le développement durable et la propriété intellectuelle.

Pour sa part, le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné que grâce à ses engagements et à ses normes élevées, l’accord contribuerait à instaurer un “climat des affaires stable, trans-parent et prévisible”, favorisant ainsi les échanges commerciaux, les investissements, les flux de technologies et de connaissances entre les deux parties.

Le vice-ministre a remarqué que la conclusion des négociations intervenait dans un contexte marqué par de profondes mutations de l’économie mondiale, notamment les tensions géopolitiques, le changement climatique, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la montée des mesures protectionnistes. Dans ce contexte, l’aboutissement des négociations témoigne de l’engagement du Vietnam et des pays membres de l’association en faveur d’un système commercial international ouvert, transparent et fondé sur des règles.

Pour les entreprises viet-namiennes, l’accord de libre-échange offrira des perspectives concrètes de diversification des marchés d’exportation en facilitant l’accès aux marchés à fort pouvoir d’achat de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein. Il contribuera également à renforcer leur compétitivité en les encourageant à satisfaire à des normes internationales plus exigeantes en matière de qualité, d’environnement et de développement durable.

Accompagner les entreprises

Le texte devrait par ailleurs attirer davantage d’investissements de qualité en provenance des pays membres de l’association vers les secteurs prioritaires du Vietnam, notamment les hautes technologies, l’industrie de transformation, les énergies propres, la transition verte, l’innovation et le développement des ressources humaines. Au-delà des capitaux, ces investissements permettront aux entreprises vietnamiennes d’accéder à des technologies avancées, à des pratiques modernes de gestion et à des modèles de développement durable, renforçant ainsi leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, grâce à son marché de plus de 100 millions d’habitants, à sa position stratégique en Asie-Pacifique et à son réseau d’accords de libre-échange déjà conclus, le Vietnam entend devenir une plateforme privilégiée permettant aux entreprises de l’association d’étendre leurs activités vers l’ASEAN et les autres marchés régionaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération à long terme au bénéfice des entreprises des deux parties.

Afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace de l’accord après sa signature et son entrée en vigueur, le ministère de l’Industrie et du Commerce poursuivra sa coordination avec les ministères, les collectivités locales et les partenaires de l’AELE pour achever les procédures juridiques nécessaires.

Il renforcera également la diffusion des engagements de l’accord auprès des entreprises, organisera des formations sur les règles d’origine, les normes techniques, les exigences environnementales et le développement durable, et élaborera des guides pratiques afin d’aider les entreprises à tirer pleinement parti des avantages offerts par l’accord.

Parallèlement, les activités de promotion commerciale, de mise en relation des entreprises et d’intégration aux chaînes d’approvisionnement des partenaires de l’association seront intensifiées. Le ministère poursuivra également sa coopération avec les autres administrations afin d’améliorer l’environnement des affaires et d’améliorer la compétitivité des entreprises domestiques.

Au cours de la dernière décennie, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’AELE ont enregistré une croissance régulière. En 2025, le commerce bilatéral a atteint 4,8 milliards d’euros. La conclusion des négociations ouvre une nouvelle phase de coopération et jette des bases solides pour intensifier les échanges commerciaux, les investissements et la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Thê Linh/CVN