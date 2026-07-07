Vietnam - AELE : booster le commerce et l'investissement

La conclusion des négociations de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, marque une avancée majeure de l'intégration économique internationale du pays, ouvrant de nouvelles opportunités pour le commerce, les investissements, l'innovation et le développement durable.

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Photo : baochinhphu.vn/CVN

L'achèvement des négociations de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui regroupe l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, après plus d'une décennie de discussions, constitue une étape importante dans le processus d'intégration économique internationale du Vietnam. Cet accord devrait non seulement élargir l'accès des produits vietnamiens à des marchés exigeants, mais aussi insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale en matière de commerce, d'investissement, de transfert de technologies et de développement durable.

S'adressant à la presse, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné que la conclusion des négociations intervenait dans un contexte marqué par de profondes mutations de l'économie mondiale, notamment les tensions géopolitiques, le changement climatique, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la montée des mesures protectionnistes. Dans ce contexte, l'aboutissement des négociations témoigne de l'engagement du Vietnam et des pays de l'AELE en faveur d'un système commercial international ouvert, transparent et fondé sur des règles.

Selon le vice-ministre, l'accord établit un partenariat entre deux ensembles économiques hautement complémentaires. Les pays de l'AELE disposent d'atouts reconnus dans les domaines des hautes technologies, de l'innovation, de la finance, des énergies propres et du développement durable, tandis que le Vietnam s'affirme comme l'un des pôles de production, de commerce et d'investissement les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique. L'accord devrait ainsi ouvrir une nouvelle phase des relations économiques bilatérales en favorisant les échanges commerciaux, les investissements, les transferts de technologies et de savoir-faire.

Pour les entreprises vietnamiennes, l'ALE offrira des perspectives concrètes de diversification des marchés d'exportation en facilitant l'accès aux marchés à fort pouvoir d'achat de la Suisse, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein. Il contribuera également à renforcer leur compétitivité en les encourageant à satisfaire à des normes internationales plus exigeantes en matière de qualité, d'environnement et de développement durable.

Photo : Département des politiques commerciales multilatérales/CVN

L'accord devrait par ailleurs attirer davantage d'investissements de qualité en provenance des pays de l'AELE vers les secteurs prioritaires du Vietnam, notamment les hautes technologies, l'industrie de transformation, les énergies propres, la transition verte, l'innovation et le développement des ressources humaines. Au-delà des capitaux, ces investissements permettront aux entreprises vietnamiennes d'accéder à des technologies avancées, à des pratiques modernes de gestion et à des modèles de développement durable, renforçant ainsi le ur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Dans le même temps, grâce à son marché de plus de 100 millions d'habitants, à sa position stratégique en Asie-Pacifique et à son réseau de 17 accords de libre-échange déjà conclus, le Vietnam entend devenir une plateforme privilégiée permettant aux entreprises de l'AELE d'étendre leurs activités vers l'ASEAN et les autres marchés régionaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération à long terme au bénéfice des entreprises des deux parties.

Afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace de l'accord après sa signature et son entrée en vigueur, le ministère de l'Industrie et du Commerce poursuivra sa coordination avec les ministères, les collectivités locales et les partenaires de l'AELE pour achever les procédures juridiques nécessaires. Il renforcera également la diffusion des engagements de l'accord auprès des entreprises, organisera des formations sur les règles d'origine, les normes techniques, les exigences environnementales et le développement durable, et élaborera des guides pratiques afin d'aider les entreprises à tirer pleinement parti des avantages offerts par l'accord.

Parallèlement, les activités de promotion commerciale, de mise en relation des entreprises et d'intégration aux chaînes d'approvisionnement des partenaires de l'AELE seront intensifiées. Le ministère poursuivra également sa coopération avec les autres administrations afin d'améliorer l'environnement des affaires et de renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes.

Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a réaffirmé que le gouvernement vietnamien poursuivrait les réformes institutionnelles, améliorerait le climat des affaires et respecterait pleinement les engagements internationaux afin de permettre aux entreprises vietnamiennes et de l'AELE de bénéficier pleinement des opportunités offertes par l'accord. Il a notamment souligné que le Décret n°240/2026/ND-CP, récemment promulgué par le gouvernement, établissant les mécanismes de développement de l'écosystème de valorisation des accords de libre-échange ainsi que le Fonds de promotion des exportations sectorielles, constituera un outil important pour aider les entreprises à exploiter efficacement les avantages de l'ALE Vietnam - AELE et à stimuler durablement les échanges commerciaux et les investissements entre les deux parties.

VNA/CVN