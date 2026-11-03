Vietnam - Chine : renforcer la coopération universitaire et technologique

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a appelé à approfondir la coopération entre l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et l'Université Tsinghua dans la formation, la recherche et l'innovation.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a rencontré, le 3 novembre à Hanoï, les dirigeants de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et de l'Université Tsinghua (Chine), avant l'ouverture de la Conférence mondiale sur l'éducation en ligne 2026 (Global MOOC and Online Education Conference 2026 - GMC 2026), afin de discuter du renforcement de leur coopération dans la formation de personnel hautement qualifié, la recherche scientifique, l'innovation et le transfert de technologies.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, ainsi que de représentants des ministères, des universités et des organismes concernés.

Saluant la coopération de longue date entre les deux établissements, le vice-Premier ministre a souhaité qu'ils développent davantage leurs programmes communs. Il a notamment mis en avant l'expérience de l'Université Tsinghua dans la recherche et l'innovation, ainsi que les efforts des deux universités pour renforcer leurs échanges universitaires et scientifiques.

Selon Lê Tiên Châu, l'organisation conjointe de la GMC 2026 à Hanoï par les deux universités constitue une occasion de réunir chercheurs, experts et établissements d'enseignement internationaux pour réfléchir à l'avenir de l'éducation à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

Soulignant l'importance accordée par le Vietnam à l'éducation et à la formation, il a rappelé le rôle de la coopération internationale dans le développement des compétences, de la recherche et de l'innovation.

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Le vice-Premier ministre a appelé l'Université Tsinghua à accueillir davantage de jeunes cadres et d'étudiants vietnamiens d'excellence. Il a également encouragé les deux établissements à développer des programmes de formation et de recherche communs, à créer des laboratoires conjoints, à mener des projets scientifiques et à intensifier les échanges d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants.

Il a par ailleurs insisté sur le transfert de technologies et la commercialisation des résultats de recherche, souhaitant que Tsinghua partage son expérience dans le développement d'écosystèmes d'innovation et la valorisation des travaux scientifiques, afin de mieux rapprocher la recherche universitaire des besoins des entreprises et de la société.

De son côté, Li Luming, président de l'Université Tsinghua, a souligné l'importance de la coopération universitaire entre le Vietnam et la Chine, notamment face aux transformations de l'enseignement et de la recherche liées à l'IA.

Il a affirmé la volonté de son établissement d'accueillir davantage d'étudiants vietnamiens, notamment grâce à une augmentation des places et des bourses disponibles. En 2026, l'Université Tsinghua a accueilli 27 étudiants vietnamiens de premier cycle et plus de 60 étudiants en master et doctorants.

Li Luming s'est également déclaré prêt à renforcer les échanges avec l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et à partager son expérience en matière de recherche, de développement technologique et de commercialisation des résultats scientifiques.

En présence du vice-Premier ministre Lê Tiên Châu, l'Université des sciences naturelles de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et l'École de l'environnement de l'Université Tsinghua ont signé un protocole d'accord sur la formation, la recherche scientifique et le développement durable.

Cet accord prévoit des échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs, ainsi que des projets de recherche conjoints. Chaque établissement devrait accueillir environ cinq étudiants, un à deux enseignants et un à deux chercheurs de l'établissement partenaire par an. Les domaines prioritaires comprennent les sciences et l'ingénierie de l'environnement, la santé environnementale, les technologies vertes et le développement durable.

VNA/CVN