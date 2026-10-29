Vietnam - Chine : Intensifier la connectivité de la production, la logistique

Le 29 octobre, dans le cadre du Forum économique d’automne (AEF) 2026, l’atelier Vietnam - Chine "Connecter la production, la logistique et les chaînes de valeur mondiales", s’est tenu à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement vise à promouvoir le potentiel de coopération dans les secteurs de l’industrie, des ports maritimes et du transfert technologique, afin d’accroître les capacités de production et la valeur ajoutée des chaînes d’approvisionnement internationales entre les deux pays.

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Accroître la coopération en matière de production, de technologie et de logistique

Prenant la parole lors de cet atelier, Yang Wen Bin, président par intérim de l’Association des entreprises chinoises au Vietnam (section de Hô Chi Minh-Ville), a indiqué que "les échanges bilatéraux entre deux pays avaient atteint plus de 253 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026". L’ampleur de ces échanges et la complémentarité des atouts des deux économies offrent de belles perspectives de coopération dans la production, la technologie et la logistique. Les entreprises doivent privilégier l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de la valeur ajoutée plutôt que la simple expansion. Parallèlement, la chaîne d’approvisionnement doit être numérisée, le dédouanement fluidifié et les coûts logistiques réduits.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville dispose d'un nouvel espace de développement suite à la réorganisation administrative, reliant le centre financier et commercial aux parcs industriels, aux sites de production de haute technologie et aux ports en eau profonde. L'interconnexion entre la production, le transport, l'entreposage et les marchés facilite la formation d'une chaîne de valeur complète, attirant les investissements et étendant le réseau international de production. Cependant, pour exploiter pleinement ces atouts, il s'avère nécessaire de renforcer la connectivité des infrastructures, de raccourcir les délais de livraison et d'optimiser les coûts logistiques.

De son côté, M. Xu Zhou, consul général par intérim de Chine à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la coopération entre les entreprises des deux pays évoluait vers une coordination accrue des chaînes d'approvisionnement, des échanges technologiques et un partage du savoir-faire. Il existe encore un potentiel considérable de coopération dans les domaines de la fabrication intelligente, de la gestion des processus, du contrôle de la qualité et de la formation des ressources humaines.

M. Xu Zhou estime que le transport multimodal, les points de passage frontaliers intelligents, l'entreposage frigorifique et la finance transfrontalière peuvent contribuer à surmonter les difficultés de transport. Ces domaines de coopération doivent être alignés sur les besoins de production et de commerce afin d'améliorer la connectivité des marchés. Les entreprises doivent assurer une coordination étroite entre l'approvisionnement en matières premières, l'organisation de la production, le transport et la livraison.

Des améliorations à chaque étape permettront aux entreprises de maîtriser les coûts, de respecter les délais et de rehausser la qualité de service offerte à leurs partenaires. Par conséquent, les programmes de coopération doivent clairement identifier les besoins et les capacités de chaque partie, ainsi que la faisabilité de leur mise en œuvre.

Rehausser la valeur de la chaîne d'approvisionnement

Selon Lê Truong Duy, directeur du Centre pour la quatrième révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR), au même titre que les infrastructures, la capacité d'adopter les technologies est indispensable à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. La coopération doit partir des besoins réels des entreprises, en identifiant clairement les technologies, les normes techniques, les partenaires et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre. L'accent doit être mis sur l'application de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, de la logistique intelligente et de la logistique verte afin d'optimiser les coûts tout au long de la chaîne.

En particulier, le transfert de technologies doit être conditionné par la capacité des entreprises nationales à les adopter et à les exploiter. Le directeur Lê Truong Duy a proposé de renforcer les liens entre les gouvernements, les entreprises, les instituts de recherche et les universités, et de mettre en place des instances de coordination pour concrétiser les opportunités de partenariat.

Vers une structure multicentrique et une connectivité internationale renforcée

S'exprimant lors de cet événement, Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que “la ville met en œuvre la résolution n° 09-NQ/TW du 19 mai 2026 du Bureau politique relative à la construction et au développement de Hô Chi Minh-Ville à l'ère nouvelle, en vue d'un modèle multicentrique et d'une connectivité internationale renforcée”.

Lors de l'atelier, le vice-président Nguyên Lôc Hà a invité les parties à axer leurs discussions sur trois axes de coopération clés. Premièrement, le renforcement des liens de production et l'amélioration des capacités de participation aux chaînes de valeur : Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir la coopération entre les entreprises vietnamiennes et chinoises en matière de développement industriel, d'amélioration des capacités des fournisseurs, d'application des technologies et d'expansion des marchés, afin que les entreprises vietnamiennes puissent progressivement participer plus activement aux étapes à forte valeur ajoutée.

Deuxièmement, concernant l'amélioration de l'efficacité de la connectivité portuaire, des infrastructures de transport et de la logistique : la ville dispose d'un système de ports maritimes, notamment le pôle portuaire de Cai Mep – Thi Vai, ainsi que d'un réseau de transport et d'un système de métro léger qui bénéficient d'investissements importants. Elle attend des deux parties qu'elles explorent les possibilités de coopération conformes aux réglementations en matière de planification et de législation dans les domaines des infrastructures, des technologies opérationnelles, de la logistique intelligente et de la logistique verte, afin de réduire les coûts et les délais de transport.

Enfin, pour promouvoir l'innovation, le transfert de technologies et la connectivité des entreprises : la ville encourage les modèles de collaboration reliant les organismes de gestion, les entreprises, les instituts de recherche et les universités, en mettant l'accent sur les ressources humaines, la capacité d'adoption des technologies et la commercialisation de solutions applicables concrètement.

Le vice-président Nguyên Lôc Hà a souligné que "l'efficacité de la coopération doit être mesurée par les opportunités commerciales, les partenaires connectés et les initiatives concrètes". Hô Chi Minh-Ville continue de créer un environnement favorable aux investissements et aux affaires afin que les entreprises des deux pays puissent concrétiser leur potentiel en programmes et projets de coopération.

Texte et photos: Tân Dat/CVN