Les pays nordiques entendent "packager" leurs solutions pour concrétiser leur partenariat au Vietnam

Lors du dialogue "Ouvrir des opportunités de coopération et d'innovation entre les pays nordiques et le Vietnam", organisé par NordCham dans le cadre du Forum économique d’automne 2026 (AEF 2026), les ambassadeurs de Finlande et de Suède ont expliqué comment faire passer le partenariat du dialogue de haut niveau à des résultats tangibles pour le monde des affaires.

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Dans le sillage des échanges de haut niveau de la matinée, le dialogue avec les deux diplomates s'est concentré sur une interrogation commune : comment traduire la dynamique des relations bilatérales entre le Vietnam et les pays nordiques en avancées concrètes, en opportunités commerciales et en projets d'innovation ? La session réunissait l'ambassadeur de Finlande, M. Pekka Voutilainen, et l'ambassadeur de Suède, M. Johan Ndisi, sous la modération de Mme Stella Sevegran, directrice générale de DIGI-TEXX Vietnam et vice-présidente de NordCham Vietnam.

Découpler croissance et émissions : un savoir-faire éprouvé à partager

D'entrée de jeu, l'ambassadeur de Suède a affirmé que, au-delà de son propre pays, l'ensemble de la région nordique avait beaucoup à apporter au Vietnam. Le premier atout réside dans l'expérience : depuis les années 1990, la Suède est parvenue à soutenir une croissance économique soutenue tout en réduisant de 80% ses émissions de CO 2 .

Selon lui, il s'agit d'un axe de dialogue particulièrement pertinent avec les autorités et les entreprises vietnamiennes, au moment où le Vietnam ambitionne simultanément une croissance à deux chiffres et la neutralité carbone à l'horizon 2045. Le second apport repose sur l'innovation, qu'il définit comme "des solutions pratiques à des problèmes pratiques". Ces dernières années, la Suède s'est hissée au deuxième rang mondial de l'Indice mondial de l'innovation.

Interrogé sur le rôle de l'ambassadeur dans ses échanges avec les autorités locales, M. Ndisi a insisté sur sa mission de mettre en valeur le "contenu suédois" présent dans l'économie vietnamienne. Selon lui, beaucoup ignorent que les armoires électriques installées dans les rues sont conçues par ABB, ou que l'usine VinFast à Hai Phong exploite environ 1.000 robots du groupe. Sur le chantier du métro de Hanoï, SKF fournit les systèmes de roulements et de contrôle des vibrations, tandis qu'Atlas Copco livre de nombreux équipements destinés à l'industrie.

L'"empreinte" des entreprises suédoises s'avère, d'après lui, bien plus vaste que celle de marques grand public comme H&M ou Spotify. Bon nombre de ces sociétés développent une production intelligente afin d'optimiser les coûts tout en diminuant leur empreinte carbone.

La Finlande, partenaire de confiance pour l'"autonomie stratégique"

L'ambassadeur de Finlande a débuté son intervention en félicitant son homologue suédois pour sa participation à un semi-marathon à Hanoï, tout en saluant son anniversaire. Il a ensuite replacé les débats dans un cadre plus vaste : le Premier ministre vietnamien a évoqué la veille la notion d'"autonomie stratégique", concept issu de l'Union européenne. Pour le Vietnam, cela implique le développement de technologies et de capacités nationales afin de limiter sa dépendance extérieure. Pour y parvenir, le pays a besoin de partenaires solides, et la Finlande tout comme les pays nordiques en constituent, estime-t-il, de très fiables.

Les deux nations sont aujourd'hui des partenaires stratégiques. Depuis juillet, pas moins de dix-huit délégations vietnamiennes se sont rendues en Finlande, un chiffre sans précédent. Les investissements privés finlandais au Vietnam avoisinent 1,3 milliard d'euros, tandis que le commerce bilatéral poursuit sa progression.

Il a par ailleurs mis en avant plusieurs projets récents. Un fonds public finlandais vient d'annoncer un investissement de 15 millions de dollars destiné à financer des prêts aux entreprises vietnamiennes dirigées par des femmes, ainsi qu'un autre engagement de 15 millions de dollars pour un programme d'"énergie en tant que service". La Finlande pilote également le projet européen d'économie circulaire ciblant les zones industrielles : dix zones pilotes seront sélectionnées, le Fonds finlandais pour l'innovation Sitra assurant le volet stratégique et les entreprises privées la mise en œuvre.

Selon lui, la technologie finlandaise accompagne le quotidien de chaque utilisateur d'internet, des centres de données aux câbles optiques en passant par les réseaux de télécommunications. Dans quelques semaines, une dizaine d'entreprises finlandaises participeront au salon Food Expo à Hô Chi Minh-Ville, aux côtés de nouveaux acteurs spécialisés dans la construction haute technologie.

Des passerelles humaines et un écosystème de start-up dynamique

Expliquant l'engouement des délégations vietnamiennes pour la Finlande, M. Voutilainen a estimé que les relations entre les deux pays n'avaient jamais été aussi florissantes. Il a partagé des données illustrant ces liens humains étroits : environ 600 étudiants vietnamiens inscrits à l'Université Aalto, près de 3 000 étudiants vietnamiens au total dans le pays, et une communauté vietnamienne établie d'environ 16 000 personnes. L'Université Aalto vient d'ailleurs d'adhérer à NordCham. Pour l'ambassadeur, il s'agit d'un relais précieux, notamment pour les entreprises désireuses de saisir les rouages économiques de la Finlande et de la région nordique.

S'agissant des perspectives d'avenir, il a suggéré de s'appuyer sur la dynamique des start-up. La Finlande accueille Slush, l'un des événements phares dédiés aux start-up et aux investisseurs mondiaux, organisé chaque mois de novembre à Helsinki. En l'espace de quelques mois, cet écosystème a vu naître trois « licornes ». Selon lui, après une période de stagnation, l'économie finlandaise affiche l'une des croissances les plus soutenues de l'UE, en dépit d'un chômage encore élevé. Il a également rappelé que Google avait annoncé un investissement massif de 13 milliards d'euros en Finlande.

"Nous réalisons beaucoup, mais nous communiquons trop peu"

Invité à formuler des recommandations pratiques, l'ambassadeur de Suède a reconnu en toute franchise que les entreprises suédoises agissaient beaucoup tout en restant particulièrement discrètes. Selon lui, deux sociétés suédoises génèrent à elles seules près de 200.000 emplois vietnamiens au sein de leurs chaînes d'approvisionnement, parmi plus de 80 entreprises suédoises implantées dans le pays. Le Vietnam constitue également le pays asiatique qui dépêche le plus de délégations à Stockholm, d'après les services du ministère des Affaires étrangères. La rencontre ayant rassemblé environ 150 hauts dirigeants suédois au Vietnam en 2024 continue de porter ses fruits.

Il en conclut qu'il convient de mieux "packager" l'offre globale, c'est-à-dire de regrouper les entreprises autour de solutions intégrées clés en main, voire de propositions nordiques conjointes. Il a cité l'exemple du secteur portuaire : ABB peut assurer l'électrification (le groupe conduit actuellement le plus grand projet d'électrification portuaire au monde, à Rotterdam), Ericsson fournit les réseaux, tandis d'autres acteurs prennent en charge la surveillance par drones et la gestion logistique. Dans le domaine des énergies renouvelables, il a souligné le rôle central des infrastructures de réseau, la technologie de transport HVDC d'Hitachi Energy en constituant la pierre angulaire.

Il a en outre mentionné le fonds EQT, présent au Vietnam depuis 2017, notamment dans le secteur de l'éducation internationale afin de former une main-d'œuvre anglophone adaptée aux exigences des chaînes de valeur mondiales. Autre illustration dans le domaine de l'intelligence artificielle : le grand modèle de langage vietnamien actuellement en développement est hébergé sur des serveurs situés en Suède, avec le concours d'enseignants-chercheurs en IA d'origine vietnamienne basés dans le pays. "Le monde est interconnecté", a-t-il affirmé, soulignant que ces synergies, bien qu'encore discrètes dans les médias, seront très prochainement accessibles sur les téléphones des utilisateurs.

Une idée concrète partagée autour d'un café

Lorsque la modératrice s'est enquise des moyens permettant aux entreprises vietnamiennes d'accéder au marché nordique, l'ambassadeur de Finlande a suggéré une opportunité très concrète : le marché du café. Les Finlandais figurent parmi les plus grands consommateurs avec plus de 13 kg de café par personne et par an, contre environ 8 kg en Suède. Or, les exportations de café vietnamien vers la Finlande n'ont atteint l'an dernier que 7 à 8 millions d'euros. "Si l'on souhaite exporter son café, il convient de cibler en priorité les pays où la consommation est la plus forte", a-t-il résumé.

Texte et photos : Truong Giang/CVN