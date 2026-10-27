Rehausser la place du Vietnam et de l'ASEAN dans la chaîne de valeur mondiale

Le 27 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, le Forum économique d'automne 2026 (AEF 2026) a entamé sa deuxième journée de travaux avec 16 sessions de discussion thématiques.

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L'événement réunit de nombreux représentants d'organismes gouvernementaux, d'organisations internationales, des experts et des chefs d'entreprise afin d'analyser les nouveaux moteurs de croissance, les mutations des chaînes de valeur mondiales ainsi que les enjeux du renforcement de la compétitivité.

Parmi les sessions phares de l'événement, la table ronde intitulée “Repositionner le Vietnam et l'ASEAN dans la chaîne de valeur mondiale”, coorganisée par le Forum économique mondial (WEF), a particulièrement retenu l'attention des participants.

Déceler de nouveaux leviers de croissance durable

Dans son discours d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a souligné que le thème de l’AEF de cette année, “L'esprit de coopération dans la nouvelle ère”, ne relève pas d'une simple formalité, mais répond à une réalité stratégique : les chaînes de valeur se réorganisent et les moteurs de croissance des deux dernières décennies ne suffiront plus pour les deux prochaines.

Selon le vice-président Nguyên Công Vinh, il s'agit d'un espace commun permettant aux économies, quelle que soit leur position, de trouver des réponses aux défis de la croissance future. L'intelligence artificielle (IA) est considérée comme l'un des moteurs décisifs. Citant un rapport du Forum économique mondial, M. Nguyên Công Vinh a indiqué que d'ici 2030, le monde verra la création d'environ 170 millions de nouveaux emplois, mais aussi la disparition d'environ 92 millions de postes, tandis que 39% des compétences professionnelles seront menacées d'obsolescence.

"Cela signifie que la valeur appartiendra aux économies qui sauront préparer rapidement leurs ressources humaines, leurs institutions et leurs données", a déclaré le vice-président Nguyên Công Vinh, posant ainsi la question de la stratégie que doivent adopter les nations à l'ère du numérique.

Partageant cet avis, Albert Antoine, directeur de la stratégie et cofondateur d'Avaiga, a analysé que l'IA offre d'immenses opportunités de développement économique, tout en exerçant une forte pression sur la reconversion de la main-d'œuvre. Fort de ses 38 années d'expérience auprès du gouvernement singapourien, Albert Antoine estime que Singapour a su anticiper la révolution technologique en adaptant ses infrastructures et en apportant un soutien substantiel aux entreprises.

Il a notamment souligné que l'humain reste au cœur de toute transformation, citant en exemple le programme SkillsFuture de Singapour, qui aide les citoyens à actualiser continuellement leurs compétences pour répondre aux besoins de demain. Par ailleurs, cet expert estime que Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam doivent accroître leurs investissements ciblés dans l'éducation, l'industrie et la technologie, en combinant harmonieusement ressources nationales et coopération internationale pour réaliser de grandes avancées.

Repenser la restructuration de la chaîne de valeur

Les experts présents au forum ont constaté que, sous l'effet des soubresauts géopolitiques et des progrès technologiques, les chaînes de valeur mondiales évoluent fortement vers une régionalisation accrue et une montée en gamme technologique. Avec une population de plus de 700 millions d'habitants et des investissements directs étrangers (IDE) atteignant près de 244 milliards de dollars américains en 2025, l'ASEAN se trouve face à une opportunité historique de consolider sa position. L'objectif stratégique est de passer d'un ensemble d'unités de production et d'assemblage fragmentées à un écosystème de production régional résilient et étroitement intégré.

Cependant, malgré cet fort attrait pour les investissements, l'ASEAN en général, et le Vietnam en particulier, restent confrontés à un obstacle majeur : la part de valeur ajoutée nationale générée n'est pas à la hauteur du chiffre d'affaires des exportations.

En réalité, les échanges intra-ASEAN ne représentent actuellement qu'environ 22% du chiffre d'affaires total des exportations. Bien que les droits de douane aient été supprimés à 98,6%, les freins à une intégration plus poussée ne sont plus tarifaires, mais résident plutôt dans le manque de synchronisation des infrastructures de connectivité, des normes techniques, des procédures douanières ainsi que dans les difficultés de circulation transfrontalière des données.

Pour conserver une plus grande valeur ajoutée au sein de la région, les experts affirment qu'il est urgent de mettre en place un modèle de production spécialisé et complémentaire. Parallèlement, il convient de se concentrer sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées, la promotion de la transition numérique et l'application des technologies modernes tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Pistes d'action : innovation institutionnelle et rôle des entreprises

Évoquant les défis de la mise en œuvre, l’expert Albert Antoine a partagé les enseignements pratiques tirés du modèle de gestion technologique de Singapour. Dans ce cadre, GovTech joue un rôle clé en finançant des projets d'IA et de technologies gouvernementales, tandis que l'Agence de développement des médias et des technologies de l'information (IMDA) s'attache à accompagner les entreprises dans l'adoption des technologies afin de renforcer leur compétitivité.

Cet expert a particulièrement mis en avant l'importance des politiques d'accompagnement gouvernementales. Les nouvelles technologies comportant toujours des risques qui rendent les investisseurs hésitants au début, l'État doit jouer un rôle d'entraînement pour créer l'impulsion initiale, notamment par des subventions encourageant leur déploiement concret. Il a recommandé aux pays de conserver une vision stratégique globale, tout en débutant par des projets réalisables à petite échelle.

À l'issue des échanges, les experts participants ont unanimement reconnu que cet événement constituait une tribune essentielle pour aborder ouvertement les obstacles du terrain. La table ronde a ensuite dégagé des conclusions et proposé des solutions concrètes pour renforcer la résilience des petites et moyennes entreprises (PME), moderniser les chaînes d'approvisionnement nationales et définir des stratégies à long terme pour le Vietnam et l'ASEAN au sein du réseau de valeur mondial.

Texte et photos : Tân Dat/CVN