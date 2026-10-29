L'e-commerce dynamise le développement des villages de métiers traditionnels

Dans le contexte actuel de transformation numérique accélérée, le commerce électronique offre aux villages de métiers traditionnels de nouvelles opportunités pour moderniser leurs modes de fonctionnement, renforcer leur compétitivité et s’adapter aux fluctuations du marché.

>> Le Vietnam verra émerger davantage de “villages YouTube et TikTok”

>> Le commerce en ligne ouvre de nouveaux débouchés aux produits agricoles vietnamiens

>> Le commerce électronique ouvre des marchés aux produits agricoles vietnamiens

Photo : VNA/CVN

Les villages de métiers traditionnels ne constituent pas seulement des lieux où se perpétuent les activités artisanales, mais aussi des espaces de préservation de l’histoire, des savoir-faire locaux et de l’identité culturelle des campagnes vietnamiennes. Dans les faits, le développement de ces villages permet non seulement de valoriser efficacement les ressources locales, de favoriser la restructuration économique et d’accroître les revenus des habitants, mais également de contribuer à la préservation des valeurs culturelles nationales.

Le commerce en ligne contribue à valoriser les produits, à renforcer la compétitivité et à favoriser le développement durable des villages de métiers traditionnels vietnamiens dans le contexte de la transformation numérique et de l’intégration internationale.

La Chine figure parmi les pays pionniers dans l’utilisation du commerce électronique pour stimuler l’économie rurale et transformer le modèle commercial des petits producteurs. Elle a développé avec succès le modèle des "villages du commerce électronique", fondé sur une étroite coopération entre les plateformes technologiques, les autorités locales et les communautés de producteurs. Ce modèle permet aux petits entrepreneurs de commercialiser directement leurs produits auprès des consommateurs via les plateformes en ligne, passant progressivement des méthodes commerciales traditionnelles à l’espace numérique.

Au-delà de cette évolution, un rapport d’AliResearch publié en 2021 souligne que "le commerce électronique constitue également un +tremplin+ pour la création de nouveaux pôles d’activités rurales en Chine, favorisant une intégration globale entre la production, le commerce, le tourisme et la culture locale".

Le Japon a également obtenu de probants résultats dans l’utilisation du commerce électronique pour revitaliser ses villages de métiers traditionnels. À noter que ces villages sont confrontés à plusieurs défis : le recul de la demande intérieure, le vieillissement des artisans et les difficultés d’accès à la clientèle internationale. En particulier, le commerce électronique transfrontalier est devenu un véritable "pont" permettant aux produits japonais de pénétrer davantage les marchés mondiaux.

Selon le ministère japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI), les achats transfrontaliers des consommateurs chinois ont dépassé 2.600 milliards de yens en 2024, soit une hausse de 8,5% par rapport à l’année précédente. Ces chiffres montrent que les plateformes numériques deviennent un levier essentiel permettant aux entreprises artisanales traditionnelles de dépasser les contraintes géographiques et de réduire progressivement leur dépendance aux circuits de vente traditionnels.

Vers un écosystème d'e-commerce intégré

Photo : VNA/CVN

L’expérience de la Chine et du Japon démontre que la mobilisation du commerce électronique dans le développement des villages de métiers traditionnels n’est efficace que si elle s’accompagne d’une mise en place coordonnée des infrastructures numériques, de la logistique, des ressources humaines et des politiques de soutien de l’État. Ces pays ne se contentent pas d’élargir leurs débouchés commerciaux grâce aux plateformes numériques ; ils construisent également un écosystème complet de commerce électronique afin de renforcer la compétitivité et d’accroître la valeur des produits artisanaux.

Ainsi, pour donner un nouvel élan au développement des villages de métiers traditionnels vietnamiens, il s’avère nécessaire de mettre en place un écosystème de commerce électronique intégré, reposant sur les plateformes numériques, les paiements électroniques, la logistique et l’accompagnement de la transformation numérique.

Parallèlement, le renforcement des compétences numériques des acteurs des villages de métiers, à travers des formations au commerce en ligne, au marketing digital et à la création de marques, constitue un levier indispensable. L’État doit pleinement jouer son rôle d’impulsion, notamment en matière de normalisation des produits, de promotion commerciale et de mise en relation avec les marchés.

Il est essentiel que le processus de numérisation s’accompagne systématiquement de la préservation du patrimoine culturel et du développement durable, grâce à la transparence de la traçabilité des produits, à l’intégration du tourisme artisanal et à la valorisation de l’identité locale.

Vân Anh/CVN