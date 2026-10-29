Bac Ninh renforce les débouchés de ses fruits emblématiques

Avec une production attendue de plus de 118.000 tonnes, la ville de Bac Ninh (Nord) mise sur les partenariats commerciaux et la diversification des marchés pour valoriser ses fruits emblématiques. La ville entend renforcer les circuits de distribution, la qualité des produits et leur potentiel à l’exportation.

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Photo : BBN/CVN

Les autorités de Bac Ninh ont récemment organisé une conférence consacrée à la promotion et à la commercialisation des principales variétés de fruits de la ville sur les marchés national et international. La rencontre, présidée par Phạm Van Thinh, vice-président du Comité populaire municipal, a réuni des représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des entreprises, des coopératives et des acteurs du commerce numérique.

Une production en hausse

Selon les Services municipaux de l’industrie et du commerce ainsi que de l’agriculture et de l’environnement, les vergers de camérisiers, de pomelos, de pommiers et de goyaviers couvrent environ 11.650 hectares. La production prévue entre fin 2026 et début 2027 devrait dépasser 118.000 tonnes, soit une hausse de 18,7% par rapport à 2025.

Le pomelo devrait représenter quelque 47.000 tonnes, devant la pomme (35.090 tonnes), l’orange (27.600 tonnes) et la goyave (8.835 tonnes). Plusieurs milliers d’hectares bénéficient déjà de la certification VietGAP, garantissant le respect de bonnes pratiques agricoles.

La récolte s’étend de septembre 2026 à mars 2027, avec des périodes de forte production variables selon les variétés. Cette saisonnalité offre des possibilités de commercialisation échelonnée, à condition de renforcer les capacités de conservation et de distribution.

Des marchés à conquérir

À la mi-octobre 2026, Bac Ninh avait attribué 91 codes de zones de culture, couvrant 1.764,9 hectares, dont 80 destinés à l’exportation et 11 au marché intérieur. De nouveaux vergers de pomelos, sur 29,6 ha, visent notamment le marché chinois, tandis qu’une zone de goyaviers de 2,9 ha est destinée à approvisionner la République tchèque.

Photo : VNA/CVN

Certains produits ont déjà trouvé des débouchés à l’étranger : le pomelo Đào đường est exporté vers la Russie et la goyave vers le Royaume-Uni. Ces avancées restent toutefois à consolider.

Les participants ont souligné plusieurs difficultés persistantes : des débouchés inégalement répartis, des capacités insuffisantes de tri, de conditionnement et de transformation, ainsi que des liens encore fragiles entre producteurs, coopératives et entreprises de distribution.

La coopérative Luc Ngan Xanh a notamment exprimé son souhait de bénéficier d’un appui technique, d’améliorations des emballages et de l’étiquetage, ainsi que d’un accès direct aux supermarchés et aux plateformes de commerce électronique. De son côté, Central Retail Vietnam s’est déclaré prêt à élargir la distribution des fruits emblématiques de la ville afin de contribuer à la mise en place de circuits de vente plus stables et durables.

Structurer les filières

Prenant la parole lors de la conférence, Phạm Van Thinh a insisté sur la nécessité de mener des actions de promotion concrètes, capables d’accroître la valeur des produits et les revenus des agriculteurs. La ville entend consolider les liens entre production et commercialisation, étendre les codes des zones de culture, développer les entrepôts frigorifiques et les installations de conditionnement, tout en améliorant les emballages et la valorisation des marques locales.

Le Service municipal de l’industrie et du commerce sera chargé de rapprocher les entreprises et de préparer le Festival des fruits de Bac Ninh 2026, prévu fin novembre ou en décembre. Le Service de l’agriculture et de l’environnement accompagnera les producteurs dans l’application des normes de sécurité alimentaire.

Photo : VNA/CVN

Les autorités comptent également intensifier la communication sur les plateformes numériques, mobiliser les influenceurs et créateurs de contenu, et associer la promotion des fruits au développement du tourisme dans les vergers.

En marge de la rencontre, des coopératives et producteurs ont signé des accords de coopération commerciale portant sur les oranges, les pomelos, les pommes, les goyaves et d’autres produits agricoles emblématiques, avec des entreprises de logistique, des réseaux de distribution et des marchés de gros.

Ces engagements constituent une étape vers des débouchés élargis et plus réguliers, avec l’ambition de faire des fruits de Bac Ninh des produits agricoles de qualité, compétitifs et durables.

Thao Nguyên/CVN