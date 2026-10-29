Forum des entreprises nordiques-vietnamiennes 2026 : du dialogue à l'action

L’Association des entreprises nordiques au Vietnam (NordCham Vietnam) a organisé, ce 29 octobre, le Forum des entreprises nordiques-vietnamiennes 2026 sous le thème "Nouvelle décennie de croissance : libérer le potentiel du Vietnam et exploiter les atouts nordiques". Cet événement s'inscrit dans le cadre du Forum économique d'automne 2026 (du 26 au 29 octobre).

>> ESG et économie circulaire : transformer les exigences de conformité en valeur économique

>> Hô Chi Minh-Ville et le WEF renforcent leur partenariat stratégique

>> AEF : Science et technologie, nouveaux leviers de la coopération internationale

NordCham Vietnam a coorganisé l'événement aux côtés des ambassades du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, en collaboration avec le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), la succursale de la VCCI à Hô Chi Minh-Ville et le Centre pour la Quatrième Révolution industrielle de Hô Chi Minh-Ville (HCMC C4IR). Plus de 100 hauts dirigeants représentant les institutions gouvernementales, le corps diplomatique et la communauté d'affaires des deux parties ont pris part à la manifestation.

Du 26 au 29 octobre, NordCham a également associé étroitement les entreprises nordiques au Forum économique d'automne à travers un pavillon d'exposition, des tables rondes et la participation active de dirigeants d'entreprise.

Selon les organisateurs, ce forum intervient alors que les relations entre le Vietnam et les pays nordiques se renforcent à travers de nombreuses visites et accords récents. Le Secrétaire général et Président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse, a effectué une visite d'État au Danemark du 19 au 21 octobre 2026, à l'invitation du roi Frederik X. À cette occasion, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global.

Auparavant, le 3 octobre, le Secrétaire général et Président de la République Tô Lâm a reçu à Hanoï les nouveaux ambassadeurs du Danemark, de la Norvège et d'autres pays. Fin septembre, le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyễn Doãn Anh, a dirigé des délégations en visite en Norvège et en Finlande. Le 22 septembre, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétaire général et Président de la République s'est entretenu avec le président finlandais Alexander Stubb.

Les relations bilatérales ont également été marquées par de nombreux jalons : la visite officielle du Premier ministre Phạm Minh Chính en Suède en 2025 ; l'établissement d'un Partenariat stratégique avec la Finlande en 2025 ; le Partenariat stratégique vert avec le Danemark ; ainsi que la conclusion par le Vietnam des négociations d'un accord de libre-échange avec l'AELE (comprenant la Norvège et l'Islande) en 2026. Parmi les secteurs de coopération potentiels figurent l'énergie verte, la fabrication, l'intelligence artificielle et la numérisation, la santé, l'agroalimentaire, la logistique et les affaires maritimes, les infrastructures durables, ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

La qualité des flux de capitaux au cœur des priorités

Selon les organisateurs, ce forum part du constat que la prochaine phase de croissance du Vietnam ne dépendra plus seulement du volume des investissements étrangers, mais bien de la qualité de ces capitaux : la capacité des investisseurs à s'engager sur le long terme, à réinvestir et à contribuer au renforcement des compétences locales. M. Thue Quist Thomasen, président de NordCham Vietnam, a souligné que "le Vietnam ne manquerait pas d'investissements étrangers au cours de la décennie à venir."

Selon lui, l'expérience des entreprises nordiques repose sur un parcours de plusieurs décennies, forgé dans un environnement qui les contraint à rivaliser par la productivité et les normes plutôt que par les seuls coûts. Il estime que les relations politiques entre le Vietnam et les pays nordiques n'ont que rarement bénéficié de bases aussi solides qu'aujourd'hui, et que ce forum vise à traduire cette dynamique en résultats commerciaux concrets.

Les flux d'investissements s'orientent désormais dans les deux sens. Les entreprises nordiques investissent au Vietnam depuis des décennies, y réinvestissent et collaborent étroitement avec les fournisseurs locaux. Réciproquement, les entreprises vietnamiennes perçoivent de plus en plus l'Europe du Nord comme une passerelle d'accès au marché européen, tout en devant satisfaire à des exigences strictes en matière de réglementation, de développement durable et de ressources humaines.

S’exprimant lors du forum, Bùi Minh Thạnh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu'après sa fusion avec Bình Dương et Bà Rịa - Vũng Tàu, la ville dispose d'un espace de développement de plus de 6 772 km² et d'une population de plus de 14 millions d'habitants. Il a souligné que la métropole ne doit pas seulement viser une croissance plus rapide, mais qu'elle doit aussi devenir plus intelligente, verte et durable.

La ville souhaite promouvoir trois orientations majeures avec ses partenaires nordiques : passer d'une coopération axée sur le commerce et l'investissement à une co-création des capacités de développement ; faire de la transition verte, de la transition numérique et de l'innovation des moteurs de croissance ; et passer du stade du dialogue et des engagements à celui de projets concrets. Il a ajouté qu'il espérait que le succès du forum se mesurerait à l'aune des projets mis en œuvre, des technologies transférées et de la croissance conjointe des entreprises, et non au simple nombre de réunions tenues ou d'accords signés.

Texte et photos : Truong Giang/CVN