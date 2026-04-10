Entrevue entre le permanent du Secrétariat du PCV et le Premier ministre cambodgien

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume du Cambodge, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, a eu une entrevue avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet.

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Trân Câm Tu a transmis les salutations et les vœux du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung à son homologue cambodgien à l’occasion du Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmey. Il a félicité le Cambodge pour ses réalisations récentes en matière de développement et s’est déclaré convaincu que, sous la direction résolue du gouvernement dirigé par Hun Manet, le pays continuerait d’enregistrer une croissance économique soutenue et d’atteindre ses objectifs de développement.

Photo : VNA/CVN

Il a également exprimé la gratitude du Vietnam envers les dirigeants et le peuple cambodgiens pour leur soutien précieux dans la lutte pour l’indépendance nationale ainsi que dans l’œuvre actuelle d’édification et de défense du pays. Il a souligné la coopération étroite entre les deux gouvernements et exprimé sa confiance dans le développement continu des relations bilatérales sous la conduite du Parti du peuple cambodgien, dirigé par Samdech Techo Hun Sen, et du gouvernement de Hun Manet.

De son côté, Hun Manet a chaleureusement accueilli la délégation vietnamienne et félicité le Vietnam pour la consolidation récente de son appareil dirigeant à l’issue du XIVe Congrès national du Parti et des élections législatives. Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, conduit par le secrétaire général et président de la République Tô Lâm, le Vietnam atteindrait une croissance à deux chiffres et réaliserait ses objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Il a adressé ses félicitations aux principaux dirigeants vietnamiens.

Consolider davantage la solidarité et la coopération

Les deux parties ont estimé que la visite d’État de Tô Lâm au Cambodge en février 2026, ainsi que les rencontres de haut niveau entre les partis vietnamien, cambodgien et lao, avaient contribué à renforcer la confiance politique et à ouvrir de nouvelles orientations de coopération. Dans un contexte international et régional complexe, elles ont souligné la nécessité de consolider davantage la solidarité et la coopération entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Réaffirmant que le Vietnam attache une importance prioritaire à la consolidation et au renforcement de ses relations d'amitié traditionnelle et de coopération globale avec le Cambodge, Trân Câm Tu a qualifié cette relation de patrimoine commun inestimable et de facteur stratégique pour la stabilité et le développement des deux pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique, de concrétiser les accords de haut niveau et d’élaborer un programme d’action commun. Elles ont également décidé d’intensifier les échanges à tous les niveaux, de promouvoir la coopération entre ministères, secteurs, localités et peuples, ainsi que de renforcer les liens dans les domaines du commerce, de l’investissement, des infrastructures, de la finance et des chaînes d’approvisionnement, visant un commerce bilatéral de 20 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, elles ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’éducation et de formation, notamment pour les ressources humaines de haute qualité, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de poursuivre les efforts de délimitation frontalière en vue d’une frontière de paix et de développement durable.

Les deux parties ont également souligné l’importance de la sensibilisation des jeunes générations à l’amitié traditionnelle entre les deux pays et de la préparation des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1967-2027).

À cette occasion, Trân Câm Tu a proposé à la partie cambodgienne de continuer à accorder une attention particulière au règlement du statut juridique des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge, afin de leur permettre de stabiliser leur vie et de contribuer activement à la prospérité du Cambodge ainsi qu’au développement des relations bilatérales.

VNA/CVN