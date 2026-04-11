Le Cambodge souligne l'importance de la visite de Trân Câm Tu

La visite officielle au Cambodge de Trân Câm Tu, membre du Politburo et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a été qualifiée par les autorités cambodgiennes de profondément significative sur les plans politique et diplomatique, contribuant à renforcer les liens traditionnels entre les deux Partis et les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Selon un communiqué de presse du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), cette visite visait à poursuivre la mise en œuvre des accords de haut niveau entre les deux Partis, ainsi que du programme d’échange de délégations pour la période 2025-2027, conformément à la devise : "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durabilité à long terme".

Lors de sa visite, Trân Câm Tu s'est entretenu avec de hauts responsables cambodgiens, notamment le chef d'État par intérim, président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen ; le Premier ministre et vice-président du PPC, Hun Manet et la présidente de l'Assemblée nationale, Khuon Sudary. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur l'évolution de la situation nationale, partagé leurs expériences en matière de gouvernance et convenu d'orientations pour promouvoir la coopération et la coordination bilatérales au sein des instances régionales et internationales.

Lors de l'entretien bilatéral avec Trân Câm Tu, le vice-président du PPC, Samdech Say Chhum, a salué les progrès accomplis par le Vietnam en matière de développement et s'est dit convaincu que le pays atteindrait son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045 sous l'égide du PCV.

De son côté, Trân Câm Tu a félicité le Cambodge pour ses réalisations, soulignant le rôle moteur du PPC et de ses dirigeants dans le développement national. Il a également salué l’excellente coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité et des affaires frontalières.

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Il a indiqué que les provinces frontalières des deux pays coopéraient efficacement dans la lutte contre la criminalité transnationale et le renforcement de la sécurité, contribuant à faire des zones frontalières des espaces de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Il a également souligné l’importance d’empêcher toute utilisation du territoire d’un pays contre l’autre par des forces hostiles, tout en accélérant les travaux de démarcation et de bornage de la frontière commune.

Sur les questions régionales, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à préserver la centralité de l’ASEAN et à régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international. Le Cambodge a également remercié le Vietnam pour son soutien, aux côtés des autres membres de l’ASEAN, au cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, ainsi que pour sa participation aux mécanismes de suivi de sa mise en œuvre.

À cette occasion, Trân Câm Tu et Men Sam An, vice-président du PPC et président de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, ont participé à une rencontre d'amitié avec d'environ 140 anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam.

Le communiqué de presse a cité des paroles de Samdech Techo Hun Sen, qui s'est dit confiants quant à la poursuite du développement de la coopération bilatérale, avec un objectif d'échanges commerciaux de 20 milliards de dollars atteignable dans les années à venir.

VNA/CVN