Vietnam - Belgique : expériences partagées face aux enjeux socioculturels

Du 15 au 19 septembre, une délégation de la Commission des affaires culturelles et sociales de l’Assemblée nationale vietnamienne, conduite par son vice‑président Ta Van Ha, a effectué une visite de travail en Belgique. Inscrite dans le programme d’activités extérieures de 2026, cette mission a porté sur la protection des enfants en ligne, la préservation du patrimoine culturel et le développement des industries culturelles.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une séance de travail avec la Commission de la justice de la Chambre des représentants de Belgique, la délégation vietnamienne a notamment échangé sur les politiques et pratiques en matière de protection des enfants dans l’espace numérique.

Le président de la Commission, Ismaël Nuino, ainsi que les députés Funda Oru et Alexander Van Hoecke ont souligné l’importance de cette question pour les législateurs européens. Ils se sont dits disposés à partager leur expérience, tant les avancées réalisées que les difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la législation.

La délégation vietnamienne s’est particulièrement intéressée à la coordination entre organes législatifs et autorités compétentes pour veiller au respect des règles par les plateformes, ainsi qu’aux questions concrètes liées à la vérification de l’âge des utilisateurs et à la responsabilité parentale. Les deux parties ont estimé que la protection des enfants en ligne nécessiterait une approche globale, combinant perfectionnement du cadre juridique, responsabilisation accrue des plateformes et renforcement des capacités des enfants à se protéger.

À Bruges, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000, la délégation vietnamienne a étudié la gestion du patrimoine face à une forte pression touristique. La ville accueille environ 8 millions de visiteurs par an pour une population de plus de 110.000 habitants.

Les autorités locales associent préservation du patrimoine, planification urbaine, développement touristique et protection de l’environnement. Elles encadrent notamment l’architecture et la rénovation des bâtiments, régulent les flux de visiteurs et les transports, développent des itinéraires périphériques et numérisent les données patrimoniales. Une attention particulière est également accordée à la participation de la population locale et à la préservation des activités culturelles.

Photo : VNA/CVN

Incitant fiscal

La délégation vietnamienne s’est notamment intéressée à l’équilibre entre développement touristique et préservation du cadre de vie des habitants, un enjeu auquel sont confrontées plusieurs villes patrimoniales vietnamiennes.

La délégation vietnamienne a notamment étudié les incitations fiscales, dont le mécanisme de "tax shelter" dans le cinéma et l’audiovisuel, ainsi que le fonctionnement du fonds d’investissement ST’ART, qui soutient les entreprises créatives par des prises de participation, des prêts et des garanties de crédit.

À l’ambassade du Vietnam en Belgique, l’ambassadrice Nguyên Huong Trà a présenté l’évolution des relations entre le Vietnam et la Belgique, ainsi qu’entre le Vietnam et l’Union européenne. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint environ 4,7 milliards de dollars en 2025. La coopération gouvernementale se poursuit notamment dans les domaines des ports, de la logistique, des énergies renouvelables, de l’agriculture de haute technologie et de la formation des ressources humaines. L’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne demeure, selon elle, un pilier des relations entre les deux parties.

L’ambassadrice a également indiqué que la communauté vietnamienne en Belgique comptait plus de 13.000 personnes. Bien intégrée et attachée à son pays d’origine, elle fait néanmoins face au défi de préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle auprès des 2e et 3e générations.

La délégation a pris note des recommandations visant à renforcer les politiques de soutien à la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment dans l’enseignement du vietnamien, les échanges culturels, les procédures relatives à la nationalité et à l’état civil, ainsi que la mobilisation des intellectuels et des entrepreneurs vietnamiens établis à l’étranger.

VNA/CVN