Les garde-frontières vietnamiens et chinois consolident leur coopération contre la criminalité

La 20 e réunion au niveau provincial a réuni les délégations des gardes-frontières des quatre provinces vietnamiennes de Diên Biên, Lai Châu, Tuyên Quang et Lào Cai et celle de la Station générale d’inspection des garde-frontières à l’entrée et à la sortie du Yunnan, en Chine.

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Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, les garde-frontières des quatre provinces vietnamiennes et la Station générale d’inspection des gardes-frontières à l’entrée et à la sortie du Yunnan ont rigoureusement appliqué les trois documents juridiques relatifs à la frontière terrestre Vietnam - Chine, ainsi que les accords de coopération bilatérale.

Les deux parties ont mené de nombreuses activités de sensibilisation, de diffusion et d’éducation au droit sous diverses formes et ont également organisé régulièrement des patrouilles conjointes et des opérations de contrôle coordonnées afin d’assurer la sécurité de la ligne frontalière et de protéger les bornes frontières.

Une étroite coordination a également été maintenue dans la gestion des postes-frontières et des points de passage, ainsi que dans le contrôle des personnes, des véhicules et des marchandises entrant et sortant du territoire. Ces efforts ont facilité les échanges commerciaux et contribué au développement socio-économique des zones frontalières. La prévention et la lutte contre la criminalité, notamment les infractions transfrontalières telles que la traite des personnes, le transport illégal de marchandises et l’immigration clandestine, ont également été menées efficacement, contribuant au maintien de la sécurité politique et de l’ordre social dans les zones frontalières.

Lors de la réunion, les chefs des deux délégations ont souligné que les résultats obtenus dans le cadre de la coopération globale au cours de la période écoulée avaient contribué à protéger fermement la souveraineté territoriale et la sécurité de la frontière nationale, ainsi qu’à construire une frontière Vietnam - Chine de paix, d'amitié, de stabilité, de coopération et de développement.

Mettre en œuvre efficacement les activités de diplomatie populaire

Les deux parties sont convenues des principaux axes de coopération pour la période à venir. Ceux-ci porteront notamment sur le renforcement de la gestion frontalière et l’application rigoureuse de l’esprit des "trois documents juridiques" relatifs à la frontière terrestre Vietnam - Chine, ainsi que sur l’intensification de la coopération dans la prévention, la lutte et la répression des différentes formes de criminalité transfrontalière.

Photo : VNA

Elles ont également convenu de renforcer l’échange d’informations et la coordination dans le règlement des incidents, de favoriser un dédouanement plus rapide, de moderniser les postes-frontières et de rouvrir les points de passage et les voies de transit fermés en raison de l’épidémie. Les deux parties accéléreront par ailleurs la construction des infrastructures au poste-frontière de Ma Lu Thang (Vietnam)-Jin Shuihe (Chine), du pont routier du point de passage de Ban Vuoc (Vietnam) - Ba Sa (Chine), ainsi que de la voie de raccordement routier au poste-frontière d’A Pa Chai (Vietnam) - Long Fu (Chine).

Elles ont en outre convenu de poursuivre les activités de sensibilisation et d’éducation au droit dans les deux langues, de renforcer les échanges politiques et les échanges entre stations et postes-frontières, ainsi que les jumelages entre postes-frontières dans le cadre de l’initiative "Postes-frontières d’amitié, construction de la frontière".

Les deux parties s’attacheront également à diversifier les échanges culturels, artistiques et sportifs et à conseiller activement les autorités locales afin de mettre en œuvre efficacement les activités de diplomatie populaire entre les deux parties le long de la frontière.

VNA/CVN