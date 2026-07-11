Renforcer les liens parlementaires entre le Vietnam et la Belgique

En visite de travail en Belgique, une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son président, le général de corps d'armée Lê Tân Toi, a rencontré le premier vice‑président du Sénat de Belgique, Andries Gryffroy. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de développer les échanges parlementaires et de promouvoir les relations bilatérales, notamment dans le cadre des accords entre le Vietnam et l’Union européenne.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail en Belgique, le 10 juillet, une délégation de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son président, le général de corps d'armée Lê Tân Toi, a rendu une visite de courtoisie au premier vice-président du Sénat de Belgique, Andries Gryffroy.

Lors de la rencontre, Lê Tân Toi a souligné que les relations entre le Vietnam et la Belgique continuaient de se développer positivement dans de nombreux domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1973, grâce au maintien des échanges de délégations, des contacts de haut niveau et d'une étroite coordination dans les forums multilatéraux. La visite d'État du Roi et de la Reine des Belges au Vietnam, en avril 2025, a donné un nouvel élan aux relations bilatérales.

Sur le plan économique, Lê Tân Toi a estimé que les échanges commerciaux et les investissements recelaient encore un fort potentiel, notamment dans les secteurs où la Belgique disposait d'atouts et où le Vietnam avait des besoins, tels que les ports maritimes, la logistique, l'agriculture de haute technologie, l’hygiène alimentaire, les sciences et technologies, les semi-conducteurs, les énergies propres, les technologies environnementales et la finance verte.

Création du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam - Belgique

Sur le plan parlementaire, Lê Tân Toi a annoncé la création du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam - Belgique de la XVIe législature de l’Assemblée nationale vietnamienne et a proposé de renforcer les échanges ainsi que le partage d'expériences en matière législative et de supervision.

Il a également invité le Sénat belge à continuer de soutenir les relations entre le Vietnam et l'Union européenne, notamment par la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), la promotion de la ratification de l'Accord de protection des investissements (EVIPA) et le soutien à la levée rapide du "carton jaune" imposé par la Commission européenne aux produits de la pêche vietnamiens, au regard des efforts déployés par le Vietnam pour renforcer son cadre juridique et promouvoir une pêche durable.

Pour sa part, Andries Gryffroy a approuvé les propositions de la partie vietnamienne et s'est prononcé en faveur d'un renforcement de l'amitié et de la coopération bilatérale. Il a estimé que les deux pays disposaient d'un fort potentiel de coopération dans de nombreux domaines.

VNA/CVN