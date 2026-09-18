Gouvernance océanique : le 15e Dialogue sur les océans s’ancre dans l'Accord BBNJ

La 15 e édition du Dialogue sur les océans a comporté trois séances axées sur l’harmonisation de l’Accord BBNJ avec les législations et institutions nationales, la promotion de la coopération internationale ainsi que l’élaboration de mécanismes et de cadres de soutien à sa mise en œuvre.

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Photo : VNA/CVN

La 15e édition du Dialogue sur les océans, placée sous le thème "De l’accord à l’action : mettre en œuvre l’Accord BBNJ pour une gouvernance océanique équitable et efficace", s’est ouverte vendredi 18 septembre à Hanoï, avec au menu des moyens de traduire les engagements de l’accord en mécanismes et actions concrets aux niveaux national, régional et mondial.

Elle a rassemblé plus de 140 participants en présentiel, dont 17 délégués internationaux venus de 10 pays, une quarantaine de représentants de 35 missions étrangères au Vietnam, ainsi que 80 responsables, chercheurs, universitaires et journalistes venus de tout le pays.

L’événement a été organisé conjointement par l’Académie diplomatique du Vietnam (DAV), la Fondation pour les études sur la Mer Orientale (FESS), la Fondation Konrad-Adenauer (KAS) et l’ambassade d’Australie au Vietnam.

Dans son allocution d’ouverture, la Professeure associée et Docteure Nguyên Thi Lan Anh, vice-présidente de la DAV, a déclaré que l’Accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ) contribue à fournir un cadre global pour la protection de la biodiversité marine dans les eaux internationales.

En tant qu’accord d’application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), l’Accord BBNJ devrait être mis en œuvre de manière cohérente avec la CNUDM ainsi qu’avec les mécanismes de coopération mondiaux, régionaux et sectoriels existants, a-t-elle déclaré.

Faire du Vietnam une nation maritime forte

La vice-présidente de la DAV a souligné qu’une mise en œuvre efficace devait débuter au niveau national, en s’appuyant sur la coopération internationale ainsi que sur la science et la technologie.

Elle a noté que la résolution N°20-NQ/TW, promulguée le 28 juillet 2026 par le Comité central du Parti du XIVe mandat, fixe pour objectif de faire du Vietnam une nation maritime forte, en mettant l’accent sur une gouvernance moderne des océans, sur les sciences et technologies marines, ainsi que sur un environnement marin sain et durable.

C’est un objectif pertinent, qui contribue à la mise en œuvre de l’Accord BBNJ et réaffirme l’engagement du pays à respecter le droit international, y compris la CNUDM, a-t-elle ajouté.

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a déclaré que les océans subissent des pressions croissantes dues aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution. L’Australie considère des océans sains, sûrs et durables comme essentiels à sa prospérité et à sa sécurité nationales, et elle est prête à ratifier l’Accord BBNJ et à participer à la première réunion de ses membres en janvier 2027 en tant qu’État membre.

Articuler les engagements internationaux

L’Australie s’engage également à soutenir les pays de la région dans la préparation de la mise en œuvre de l’Accord, notamment en partageant son expertise en matière d’aires marines protégées, d’évaluation d’impact environnemental et de gouvernance des océans, a souligné la diplomate.

Lewe Paul, représentant résident de la KAS au Vietnam, a déclaré que l’Allemagne considère la conservation de la biodiversité marine, la protection des océans et le maintien d’un ordre international fondé sur des règles comme des domaines importants de la coopération internationale.

Il a souligné que le "Dialogue sur les océans" constituait une plateforme précieuse pour articuler les engagements internationaux avec leur mise en œuvre au niveau national, ainsi que pour relier la science à l’élaboration des politiques.

La 15e édition du Dialogue sur les océans a comporté trois sessions axées sur l’harmonisation entre l’Accord BBNJ et les législations et institutions nationales, la promotion de la coopération internationale, ainsi que l’élaboration de mécanismes et de cadres de soutien à la mise en œuvre.

Les discussions ont porté sur les examens juridiques nationaux, la coordination interinstitutionnelle, les ressources génétiques marines, les outils de gestion spatiale, les études d’impact environnemental, la recherche scientifique marine, les mécanismes de partage d’informations, le renforcement des capacités, le transfert de technologies marines et les mécanismes financiers.

VNA/CVN