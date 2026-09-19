Édifier Bac Ninh en une ville moderne tout en préservant l’identité culturelle du Kinh Bac

Le 19 septembre, Bac Ninh a célébré son accession au statut de ville et la réception de l’Ordre du Travail de première classe. À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a invité à bâtir une cité moderne, verte et intelligente, fidèle aux traditions du Kinh Bac.

>> Bac Ninh en voie de devenir une ville relevant directement du ressort central

>> Bac Ninh : feu vert pour le statut de ville de pouvoir central



>> Bac Ninh, de la mémoire d’hier au visage de demain

Dans la matinée du 19 septembre, à Bac Ninh, les autorités municipales ont solennellement organisé une cérémonie de publication de la Résolution de l’Assemblée nationale sur la création de la ville de Bac Ninh et de réception de l’Ordre du Travail de première classe.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le dirigeant Tô Lâm a remis la Résolution N°39/2026/QH16 de l’Assemblée nationale et l’Ordre du Travail de première classe au Comité du Parti, aux autorités et à la population de Bac Ninh.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le dirigeant Tô Lâm a souligné qu’il s’agissait d’un événement revêtant une importance particulière, marquant une nouvelle étape dans l’histoire de l’édification et du développement de cette terre riche de traditions culturelles et révolutionnaires. Parallèlement, avec son nouveau statut, Bac Ninh assume des responsabilités plus importantes envers sa population et le développement du pays.

Il a souligné que Bac Ninh se trouvait actuellement face à un nouvel espace de développement, avec des bases solides dans les domaines de l’industrie, des infrastructures et des ressources humaines, ainsi qu’une capacité d’attraction des investissements et une profondeur culturelle accumulées au fil des générations.

Dans cet esprit, le secrétaire général du Parti et chef d'État vietnamien a demandé au Comité du Parti et aux autorités de la ville de définir une vision à long terme et un modèle de développement propre à Bac Ninh. La ville doit élaborer une trajectoire de développement fondée sur ses atouts en matière d’industrie, de culture, de ressources humaines et de coopération régionale. Elle doit construire un modèle urbain moderne et doté d’une forte identité, assurant un équilibre entre industrie, services, écologie et qualité de vie. Cette vision doit être concrétisée par des plans d’aménagement, des programmes d’action et des responsabilités précises.

Photo : VNA/CVN

Afin de renforcer ses capacités économiques, de maîtriser progressivement les technologies et d’améliorer sa position dans les chaînes de valeur, Bac Ninh doit poursuivre une politique d’attraction sélective des investissements, en accordant une attention particulière au transfert et à l’absorption des technologies, des connaissances et des capacités de gestion. La ville doit promouvoir le développement des industries auxiliaires, renforcer les liens entre les entreprises nationales et celles à capitaux étrangers et permettre aux entreprises vietnamiennes d’intégrer les segments à plus forte valeur ajoutée.

Pour réorganiser son espace de développement et construire une ville verte, intelligente, moderne et agréable à vivre, Bac Ninh doit être aménagée comme un ensemble cohérent, assurant une articulation harmonieuse entre industrie, zones urbaines, services, agriculture, écologie et culture. Il convient de donner la priorité aux infrastructures de connexion régionale et de préparer de manière coordonnée les liaisons avec l’aéroport international de Gia Binh. Des investissements appropriés doivent être consacrés aux transports publics, aux logements, aux écoles, aux hôpitaux, aux parcs et aux équipements culturels.

Le dirigeant Tô Lâm a demandé de construire un appareil administratif et une équipe de cadres à la hauteur du nouveau statut de la ville. L’appareil doit être unifié, scientifique, rationalisé, proche de la population, à son écoute et au service de celle-ci. Les cadres doivent disposer d’une vision stratégique et de capacités de gouvernance moderne.

Bac Ninh doit associer la formation aux mutations de la structure économique, aux besoins des entreprises et aux nouvelles industries technologiques. Des politiques suffisamment fortes doivent être mises en place pour attirer et valoriser les ingénieurs, experts, scientifiques et gestionnaires de haut niveau, afin de constituer progressivement une main-d’œuvre capable d’accueillir, de maîtriser et de créer des technologies. Il faut également faire des chants populaires "quan ho" (chants alternés), de la peinture de Dông Hô, des villages de métiers et des sites historiques des ressources au service des industries culturelles, du tourisme et de la création.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné la nécessité de prendre soin des conditions de vie de la population, d’améliorer son bien-être et de garantir une protection sociale durable. Il faut améliorer la qualité de l’éducation, des soins de santé, du logement et des services essentiels, en particulier pour les ouvriers, les travailleurs et les habitants des zones encore en difficulté. Il convient également d’accorder une attention particulière aux Mères héroïques du Vietnam, aux cadres révolutionnaires historiques, aux invalides de guerre, aux malades de guerre et aux familles de martyrs.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a rappelé que la responsabilité de la génération actuelle était de faire de Bac Ninh une ville moderne, verte et humaine, dotée d’une industrie de haute technologie et d’entreprises vietnamiennes suffisamment fortes pour s’imposer sur les marchés mondiaux.

Lors de la cérémonie, Nguyên Hông Thai, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Bac Ninh, a pris la parole pour exprimer ses sincères remerciements et affirmer que la ville concrétiserait sérieusement les orientations données par le secrétaire général du Parti et président de la République dans la période à venir.

Nguyên Hông Thai a déclaré que devenir une ville ne constituait pas une destination finale, mais seulement le point de départ d’une nouvelle étape de développement. Bac Ninh s’oriente vers la construction d’une ville verte, intelligente, moderne, civilisée et prospère, fortement imprégnée de l’identité culturelle du Kinh Bac, et entend contribuer activement au développement de la région et de l’ensemble du pays.

VNA/CVN