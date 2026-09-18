Vietnam - Laos : les localités frontalières renforcent l’entraide judiciaire en matière pénale

Le renforcement de la coordination directe entre les autorités centrales et les localités frontalières, ainsi que la levée des obstacles au traitement des demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, ont été au cœur d’une réunion bilatérale organisée les 17 et 18 septembre dans la ville de Dà Nang (Centre).

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Photo : VNA/CVN

Cette réunion a été organisée conjointement par le Parquet populaire suprême du Vietnam, son homologue lao et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) au Vietnam. L’événement a rassemblé une cinquantaine de délégués issus d’organismes centraux et de parquets des provinces et villes frontalières des deux pays.

Intervenant lors du forum, Vu Thi Hai Yên, directrice du Département de la coopération internationale et de l’entraide judiciaire en matière pénale du Parquet populaire suprême du Vietnam, a souligné que l’intensification des échanges commerciaux, la mobilité des citoyens et la coopération locale s’accompagnaient d’une recrudescence de la criminalité transnationale.

Des infractions telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le blanchiment d’argent et les escroqueries technologiques font appel à des méthodes de plus en plus sophistiquées, a-t-elle relevé, précisant que, dans ces dossiers, les prévenus, témoins, documents, preuves, données électroniques ou actifs sont souvent dispersés sur les territoires des deux pays.

L’entraide judiciaire en matière pénale constitue un instrument indispensable pour permettre aux autorités compétentes de recueillir des preuves, de vérifier des informations, de retracer des biens et de poursuivre les contrevenants, évitant ainsi que les frontières nationales ne deviennent des vides juridiques exploités par la criminalité, a insisté la responsable.

Soutenir le renforcement institutionnel

La réunion s’est tenue dans un contexte normatif favorable, marqué par l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, de la Loi vietnamienne sur l’entraide judiciaire en matière pénale, qui confirme le rôle du Parquet populaire suprême en tant qu’autorité centrale du pays dans ce domaine. Par ailleurs, le Traité d’entraide judiciaire en matière pénale conclu entre le Vietnam et le Laos en 2020 habilite les parquets provinciaux frontaliers à communiquer directement pour l’envoi, la réception et l’exécution de ces demandes.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Sibounzom Bounlom, directeur adjoint du Département de la coopération internationale du Parquet populaire suprême du Laos, a souligné que ce type d’initiative optimise l’efficacité opérationnelle des parquets des deux États et dynamise la mise en œuvre des accords bilatéraux d’entraide judiciaire et d’extradition.

Les représentants des parquets ont partagé leurs expériences pratiques - notamment celles des provinces de Diên Biên et de Nghê An - avec leurs homologues lao. Les échanges ont porté sur les obstacles opérationnels rencontrés dans le traitement des dossiers, tout en proposant des pistes pour renforcer les liens directs transfrontaliers. Par ailleurs, les participants ont fait le point sur les cadres juridiques en vigueur, examiné les procédures techniques, passé en revue les affaires en cours et analysé les normes internationales.

Nguyên Nguyêt Minh, cheffe du bureau de l’ONUDC au Vietnam, a indiqué que ce programme à Dà Nang s’inscrit dans la continuité des dialogues menés précédemment par les autorités centrales des deux pays à Vientiane (octobre 2025) et à Hanoï (mars 2026). L’organisation internationale a réaffirmé son engagement à soutenir le renforcement institutionnel et le dialogue technique bilatéral dans la lutte contre la criminalité organisée.

Il est prévu que la consolidation des canaux de communication directe entre les organismes des deux pays réduise considérablement les délais procéduraux et améliore l’efficacité de l’obtention de preuves ainsi que du recouvrement d’avoirs dans les affaires à caractère transnational.

VNA/CVN