Le Bureau politique et le Secrétariat annoncent 12 décisions sur le personnel

Lors d’une conférence tenue le 18 septembre à Hanoï, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a remis les décisions d’affectation et de nomination de 12 cadres, leur demandant d’assumer rapidement leurs responsabilités et de contribuer efficacement aux objectifs de développement du pays.

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Lors de la conférence consacrée à l’annonce de 12 décisions sur le travail du personnel, tenue dans l’après-midi du 18 septembre, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a demandé aux cadres nouvellement affectés de prendre rapidement connaissance de la situation, d’assumer pleinement leurs responsabilités et de renforcer l’unité et la coordination dans la direction et la conduite des affaires.

Photo : VNA/CVN

Il leur a notamment demandé de mettre en œuvre efficacement les résolutions et conclusions du Comité central ainsi que les résolutions stratégiques du Bureau politique, afin de contribuer à atteindre l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres.

La conférence a été organisée par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti au siège du Comité central du Parti, en présence de nombreux dirigeants des commissions, ministères, secteurs centraux et localités concernés par les affectations, nominations et désignations de cadres.

À cette occasion, Hoàng Trung Dung, membre du Comité central du Parti et vice-président permanent de la Commission centrale de l’Organisation, a annoncé 12 décisions du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti concernant le travail du personnel.

Selon ces décisions, le Bureau politique a décidé d’affecter et de désigner Dinh Huu Thanh, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale de contrôle du XIVe mandat, au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Quang Ninh pour le mandat 2025-2030.

Dang Van Dung, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale des Affaires intérieures du Parti, a été affecté au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Cà Mau pour le mandat 2025-2030.

Trinh Manh Linh, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale de l’Organisation, a été nommé secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville de Huê pour le mandat 2025-2030. Nguyên Si Hiêp, membre du Comité central du Parti et vice-président de la Commission centrale des Politiques et de la Stratégie, a été nommé secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville de Hai Phong pour le mandat 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique a également décidé d’affecter et de nommer Nguyên Van Phuong, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Tri pour le mandat 2025-2030, au poste de vice-président de la Commission centrale des politiques et des stratégies. Trân Quân, membre suppléant du Comité central du Parti et directeur du Trésor public relevant du ministère des Finances, a été affecté et désigné au poste de secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la province de Lang Son pour le mandat 2025-2030.

Nguyên Sinh Nhât Tân, vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, a été affecté et désigné par le Bureau politique pour rejoindre le Comité exécutif et la Permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et occuper le poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville pour le mandat 2025-2030.

Le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé d’affecter et de désigner Nguyên Thê Manh, vice-président de la Commission centrale des politiques et des stratégies au poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Thai Nguyên ; Nguyên Thanh Binh, vice-président de la Commission centrale de l’organisation, au poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Nghê An ; et Nguyên Van Thang, vice-président du Bureau du gouvernement, au poste de secrétaire adjoint du Comité du Parti de la province de Diên Biên pour le mandat 2025-2030.

Le Secrétariat a également décidé d’affecter et de nommer Nguyên Van Chiên, membre de la Permanence du Comité du Parti de la province de Hung Yên et chef de la Commission de la propagande et de l’éducation du Comité du Parti provincial, au poste de vice-président de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation ; ainsi que Bùi Hoài Son, député à plein temps de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, au poste de vice-président de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation.

Remettant les décisions et adressant ses félicitations aux cadres nouvellement nommés, Trân Câm Tu a souligné que tous avaient reçu une formation de base, avaient mûri à partir des réalités locales et avaient occupé différents postes et fonctions de direction et de gestion à plusieurs niveaux, apportant des contributions importantes aux résultats obtenus par leurs localités, organismes et unités.

S’agissant des cadres nommés secrétaires adjoints des Comités du Parti provinciaux et municipaux, le permanent du Secrétariat leur a demandé de prendre rapidement connaissance de la situation locale et du travail du personnel, de poursuivre activement l’édification et le renouvellement du Parti ainsi que la construction du système politique, et de mettre en œuvre rapidement et efficacement les résolutions et conclusions du Comité central et les résolutions stratégiques du Bureau politique. L’accent doit être mis sur la direction et la conduite résolues des mesures visant à atteindre l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres et à accomplir les tâches politiques qui leur sont confiées.

Pour les cadres nommés vice-présidents de la Commission centrale des politiques et des stratégies et de la Commission centrale de la propagande et de l’éducation, Trân Câm Tu, a demandé de valoriser le rôle des organismes centraux chargés de conseiller le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat ; de prendre l’initiative dans les consultations sur l’élaboration et le perfectionnement des institutions économiques, la définition des orientations, lignes directrices, politiques et stratégies, ainsi que des grandes solutions en faveur du développement socio-économique.

Il leur a également demandé d’accorder une attention particulière à l’orientation politique, idéologique et morale, ainsi qu’aux activités de propagande, d’édition et de presse.

Le permanent du Secrétariat a par ailleurs demandé aux organismes et localités accueillant les nouveaux cadres de continuer à leur accorder de l’attention, à renforcer la coordination et à créer des conditions favorables leur permettant de s’acquitter pleinement des responsabilités qui leur sont confiées.

Au nom des cadres nouvellement affectés et nommés, Nguyên Si Hiêp a exprimé sa gratitude au Bureau politique et au Secrétariat du Comité central du Parti pour leur confiance et leur attention. Il a affirmé qu’il respecterait strictement les orientations du Parti et les lois de l’État, maintiendrait les principes du centralisme démocratique, renforcerait l’unité, ferait preuve d’initiative et de créativité, oserait penser, oserait agir et oserait assumer ses responsabilités dans l’intérêt général, afin de s’acquitter au mieux des tâches qui lui sont confiées.

VNA/CVN