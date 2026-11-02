Vietnam Airlines : un avion dérouté vers le Pakistan pour secourir un passager

Le vol VN33, reliant Hô Chi Minh-Ville à Munich (Allemagne) le 31 octobre, a été dérouté vers l’aéroport international d’Islamabad (Pakistan) afin de permettre la prise en charge rapide d’un passager victime d’un problème de santé.

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Photo : VNA/CVN

À bord du vol VN33 de Vietnam Airlines reliant Hô Chi Minh-Ville à Munich, un passager de nationalité allemande a soudainement été victime de convulsions. L’équipage commercial lui a immédiatement porté assistance et sollicité une aide médicale à bord. Après examen, un médecin présent dans l’avion a estimé qu’une intervention médicale urgente était nécessaire et recommandé un atterrissage afin que le passager puisse être pris en charge rapidement dans un établissement de santé.

Face à cette situation, l’équipage a décidé de dérouter l’appareil vers l’aéroport international d’Islamabad. Vietnam Airlines a rapidement coordonné ses opérations avec le prestataire d’assistance au sol de l’aéroport afin de préparer l’accueil de l’avion et la prise en charge du passager.

Après les formalités nécessaires et le ravitaillement en carburant, le vol a repris sa route vers Munich. La compagnie coordonne également avec les parties concernées les mesures d’assistance aux passagers ayant manqué leur correspondance à la suite de cet incident.

Ce déroutement était nécessaire pour permettre au passager d’accéder rapidement aux soins médicaux. Vietnam Airlines affirme placer la sécurité et la santé des passagers au premier plan et se tenir prête à adapter ses opérations en cas de situation d’urgence.

Ce n’est pas la première fois que la compagnie modifie l’itinéraire d’un vol pour porter assistance à un passager. Le 5 septembre 2026, le vol VN38, reliant Copenhague à Hô Chi Minh-Ville, a été dérouté vers Yangon (Myanmar) après qu’une passagère enceinte eut accouché à bord. Grâce à l’intervention de l’équipage commercial et de cinq passagers disposant de compétences médicales, la mère et son bébé étaient tous deux sains et saufs et ont été transportés à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Auparavant, les vols VN524, le 24 juin 2026, et VN36, le 7 janvier 2026, ont également été déroutés, respectivement vers Hong Kong (Chine) et Kolkata (Inde), afin de porter secours à des passagers nécessitant une prise en charge médicale.

Vietnam Airlines recommande aux passagers de vérifier leur état de santé avant chaque vol. En cas de symptômes inhabituels ou de problèmes de santé, ils sont invités à consulter un médecin et à en informer la compagnie afin de bénéficier de conseils et d’une assistance adaptés.

Xuân Lôc/CVN