Vietjet inaugure les nouvelles lignes entre l’Asie et l’Europe

Vietjet vient officiellement d’inaugurer trois nouvelles lignes aériennes reliant Hanoï à Almaty, Hanoï à Prague et Almaty à Prague. Cette expansion de son réseau intercontinental marque une nouvelle étape pour la compagnie, qui étend désormais ses activités à l’Union européenne.

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Photo : Vietjet/CVN

Ces nouvelles liaisons offrent davantage de possibilités de déplacement entre le Vietnam, le Kazakhstan et la République tchèque, tout en contribuant au développement du tourisme, des échanges commerciaux et des échanges culturels entre l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale et l’Europe.

Les cérémonies inaugurales se sont déroulées le 10 octobre aux aéroports internationaux d’Almaty et Václav-Havel de Prague, dans une ambiance festive, en présence de responsables, d’habitants et de voyageurs venus célébrer l’événement. Les premiers vols ont été accueillis par des salves de canons à eau et des spectacles mettant à l’honneur les traditions locales. Elles ont marqué le début de nouvelles liaisons entre les trois régions et ont souhaité la bienvenue aux voyageurs internationaux à destination du Vietnam. Les passagers des vols inauguraux ont également reçu des cadeaux souvenirs offerts par Vietjet et les aéroports, ajoutant une touche festive à leur première expérience sur ces nouvelles lignes.

Les trois lignes sont exploitées à raison de deux vols aller-retour par semaine, les mardis et samedis, à bord d’Airbus A330 gros-porteurs modernes. Les passagers peuvent notamment choisir les classes Business et SkyBoss, qui leur proposent des prestations attentionnées, une offre gastronomique variée et une expérience de voyage privilégiée. Par ailleurs, les ressortissants vietnamiens bénéficient d’une exemption de visa pour les séjours au Kazakhstan d’une durée maximale de 30 jours.

Prague, capitale de la République tchèque, séduit les visiteurs par son patrimoine architectural marqué par les styles gothique, baroque et art nouveau, ses places historiques et ses trésors culturels préservés au fil des siècles. Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, attire quant à elle par ses paysages naturels grandioses, sa diversité culturelle et sa position stratégique en Asie centrale. Hanoï, capitale du Vietnam, constitue une destination emblématique de la culture vietnamienne et une porte d’entrée vers les célèbres patrimoines culturels, historiques et naturels du pays.

Prenant la parole lors de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle ligne, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a déclaré : "Les relations d’amitié de longue date entre le Vietnam et la République tchèque doivent continuer à être consolidées par des passerelles de connexion, notamment dans le domaine aérien. Je suis convaincu que cette nouvelle ligne contribuera à renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et la République tchèque, non seulement au niveau gouvernemental, mais aussi en favorisant des liens plus étroits entre les peuples des deux pays. À cette occasion, je tiens à remercier sincèrement Vietjet pour la confiance accordée au marché tchèque et pour sa contribution au renforcement des liaisons aériennes entre le Vietnam et l’Europe".

Nguyên Thanh Son, directeur général de Vietjet, a souligné : "L’inauguration de ces nouvelles lignes marque une étape importante dans l’expansion de notre réseau international. Vietjet continuera d’ouvrir de nouvelles liaisons vers l’Europe afin de faciliter les déplacements des passagers entre l’Europe, l’Australie et l’Asie. Nous sommes heureux d’accueillir les visiteurs qui souhaitent découvrir le Vietnam et de rapprocher les voyageurs vietnamiens et internationaux de destinations riches en identité culturelle, en patrimoine et en expériences. Ces nouvelles liaisons contribueront également à dynamiser les échanges commerciaux et les investissements".

À bord des vols Vietjet, les passagers peuvent également savourer une sélection de plats chauds fraîchement préparés, représentatifs des cuisines vietnamienne et internationale, tels que le phở Thìn, le bánh mì vietnamien et le café glacé au lait concentré. Ces spécialités sont servies par un équipage professionnel et attentionné, à bord d’appareils modernes et économes en carburant.

Vietjet propose également à ses passagers des programmes culturels et artistiques originaux, organisés à 10.000 mètres d’altitude lors d’occasions spéciales. Ces animations constituent autant de cadeaux destinés à enrichir l’expérience de voyage et à faire découvrir la richesse culturelle du Vietnam et du monde.

Minh Thu/CVN