Vietjet et Satair renforcent leur liens dans la chaîne d’approvisionnement aéronautique

La Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et Satair, une entité d’Airbus Services, ont signé un protocole d’accord stratégique visant à renforcer leur coopération dans la chaîne d’approvisionnement aéronautique, la gestion des matériels et les solutions de soutien à l’exploitation et à la maintenance des aéronefs.

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Photo : VNA/CVN

La Compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et Satair, une entité d’Airbus Services, ont signé un protocole d’accord stratégique visant à renforcer leur coopération dans la chaîne d’approvisionnement aéronautique, la gestion des matériels et les solutions de soutien à l’exploitation et à la maintenance des aéronefs.

Cet accord a été signé en marge du Forum d’affaires Vietnam-Danemark, organisé à Copenhague, au Danemark.

S’appuyant sur le programme "Integrated Material Services" (IMS), qui soutient déjà la flotte d’Airbus de Vietjet, les deux entreprises entendent étendre leurs solutions de gestion des matériels, intégrer des technologies numériques et optimiser les ressources. Elles visent ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle et à renforcer la résilience face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Richard Stoddart, Pdg de Satair, a souligné que cet accord constituait une avancée importante dans le partenariat entre les deux entreprises. Dans le prolongement du programme IMS existant, Satair accompagnera Vietjet dans l’expansion de sa flotte en développant des solutions d’approvisionnement flexibles, durables et fondées sur les données, afin de soutenir les objectifs de croissance à long terme de la compagnie.

Nguyên Thanh Son, Pdg de Vietjet, a affirmé qu’une chaîne d’approvisionnement performante était indispensable au développement d’une flotte moderne, à l’extension du réseau international et à l’amélioration des services aux passagers.

Selon lui, cette coopération avec Satair permettra à Vietjet de tirer davantage parti des capacités et de l’expertise mondiales de l’écosystème Airbus, d’optimiser l’exploitation et la maintenance des aéronefs et de préparer les ressources nécessaires au développement d’infrastructures stratégiques, notamment l’aéroport international de Long Thành.

Ce partenariat vise également à développer les ressources humaines locales et les capacités techniques, contribuant ainsi à la croissance à long terme du secteur aéronautique vietnamien.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, les deux parties prévoient de constituer un groupe de travail conjoint chargé d’étudier les possibilités de coopération, de les évaluer et de proposer une feuille de route articulée autour de six axes prioritaires. Le premier consiste à étendre les services intégrés de gestion des matériels, en optimisant les sources d’approvisionnement, les achats, la prévision de la demande et la répartition des stocks, afin d’accompagner l’expansion de la flotte de Vietjet et le développement de son réseau international.

Les deux partenaires étudieront également des solutions de soutien pour l’aéroport international de Long Thành, notamment des accords de dépôt-vente, l’approvisionnement en matériels et la logistique aéronautique, en cohérence avec les projets de Vietjet en matière de développement de ses infrastructures opérationnelles.

La gestion du cycle de vie des aéronefs et l’économie circulaire constituent un autre axe de coopération. Les deux entreprises étudieront les possibilités de recours aux pièces et matériels d’occasion en état de fonctionnement (Used Serviceable Material, USM) conformes aux normes aéronautiques, la réparation et l’échange de composants, ainsi que la gestion des stocks excédentaires, afin de réduire les coûts et d’optimiser l’utilisation des ressources.

Les deux parties prévoient également de renforcer l’intégration des données et les applications numériques, notamment grâce à une meilleure connectivité, à l’analyse de la demande et à l’amélioration des prévisions. Ces mesures devraient permettre d’améliorer la traçabilité des matériels et la planification de la maintenance.

Le soutien opérationnel constituera un autre axe prioritaire, notamment en cas d’immobilisation d’un aéronef au sol (Aircraft on Ground, AOG) en raison d’un problème technique ou d’un manque de matériel. Les entreprises étudieront des solutions visant à optimiser la répartition des stocks et la logistique d’urgence afin de remettre les appareils en service dans les meilleurs délais.

La formation et le développement des ressources humaines compléteront ce programme de coopération. Les deux parties partageront leur expertise et étudieront la mise en place de programmes de formation destinés à renforcer les compétences en matière de gestion de la chaîne d’approvisionnement aéronautique au Vietnam.

Cet accord devrait permettre de mieux relier le réseau mondial d’approvisionnement et de services aéronautiques de Satair aux besoins de Vietjet liés à l’expansion de sa flotte, au développement de ses lignes internationales et au renforcement de ses infrastructures techniques, tout en contribuant à consolider la chaîne d’approvisionnement aéronautique vietnamienne.

VNA/CVN